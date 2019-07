Uzmanlar cilt bakımında kullanılan ürünlerin daha iyi etki etmesi için layering yani kat kat ve sırayla yapılan bakımın önemine dikkat çekiyor. Fakat cilt bakımında kullandığımız ürünlerin hangi sırayla uygulanacağı bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Doğru sırayı öğrenelim mi?

Yazı: Gülru İncu



Son zamanlarda cilt bakımında yeni bir anlayıştan söz ediliyor: Layering. Kullanılan bakım ürünlerini doğru bir sırayla, sanki cilt yüzeyinde ince bir katman oluşturacakmış gibi kullanmak esasına dayanan bu anlayış daha etkili sonuçlar almayı sağlıyor. Modern cilt bakım ürünlerinde kullanılan bazı maddeler aynı zamanda birbirinin faydasını arttırıyor. Örneğin E vitamini ve ferulik asit diğer vitaminlerin etkilerini arttırırken, C vitamini ve E vitamini güneş koruyucu kremden önce kullanılınca lekelerin görünümünü daha iyi düzeltiyor. Gece bakımında süreceğiniz besleyici yüz yağı, retinol ve asitlerle iyi bir çift oluyor. Uzmanlar C vitamini ve retinoidlerin birlikte kullanımı konusunda ikiye ayrılıyorlar ama genel kanı koruyucu C vitamininin gündüz, onarıcı retinolün ise gece tercih edilmesi yönünde.



Sıralama neden önemli?

Bakım ürünlerinde kullanılan bazı içerikler birbirlerini negatif etkiliyor, örneğin retinol ile akne tedavisinde kullanılan benzoil peroksit. Her ikisi de birbirinin etkisini yok ediyor. Akıllıca formüle edilmezse salisilik asitler ile alfa hidroksi asitler, antioksidan açısından güçlü olan C vitamininin pH seviyesini düşürebiliyor. Bu da ciltte tahrişe neden oluyor.



Sıralama nasıl olmalı

Cilt bakım ürünlerinden maksimum yarar sağlamak için sıralama çok önemli. Gündüz cilt bakımında kullanılan ürünler; güneş, stres ve kirlilik gibi çevresel etkilerden cildi koruyan özellikte olmalı. Örneğin antioksidanlar, nemlendiriciler ve güneş kremleri gündüz bakımında mutlaka yer almalı. Cildinizin dinlenmesi ve onarılması için yardımcı olan glikolik asit veya retinol gibi maddeler içeren serumları, kremleri ve yüz bakım yağlarını da gece bakımına dahil etmelisiniz. İşin püf noktası en ince kıvamlı üründen en kalın kıvamlı ürüne ya da sıvıdan yağa doğru bir yol izlemek. Su yağa nüfus edemediği için yağ bazlı cilt bakım ürünlerini kullanmadan önce su bazlı bir cilt bakımı uygulamalısınız. Dolayısıyla önce en sulu formülleri uygulayın. Sıralama ilerledikçe yağ ve içerik olarak en güçlü olanları kullanın. Burada tek istisna göz kremleri. Göz kremini önce sürün, aksi takdirde diğer ağır cilt bakım kremleri, göz kremlerinin emilimini engeller. Ayrıca gündüz bakımını mutlaka SPF içeren bir kremle sonlandırın.



15 dakika ara

Katmanlar arasında 15 dakika olmasına özel gösterin. Bu süre bazı retinol ve asit gibi içeriklerin ciltte etki göstermesi için gerekli. Örneğin sabahları cildinizi temizleyin, göz kremini, ardından su moleküllerini bağlayarak cildi nemlendiren ve sıkılığını artıran hyaluronik asit içeren kreminizi sürün. Kahvenizi için. Sonra antioksidan içeren bir krem sürün. Biraz zaman geçtikten sonra nemlendirici sürün. Bu sırada giyinin, SPF içeren kreminizi sürün ve makyajınızı yapın. İşte gün için hazırsınız.



