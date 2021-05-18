Kelime oyunu

YAZI: GÜLRU İNCU

A. AHA (Alfa Hidroksi Asit): Daha çok yüzeysel kırışıklıklar ve lekeler üzerinde etkili. Laktik asit, sitrik asit, glikolik asit, mandelik asit, askorbik asit, tartarik asit, malik asit ve fitik asit bu asit grubuna giriyor. Normal ve kuru cilde etki eden AHA, cildi pürüzsüzleştirirken nemlendiriyor, ölü hücreleri yok ediyor ve kollajen oluşumunu teşvik ettiği için yaşlanma karşıtı bakımda tercih ediliyor.

B. BHA (Beta Hidroksi Asit): Cildin alt katmanlarında çalışarak gözeneklerin temizlenmesine, siyah noktaların giderilmesine, akneye eğilimli ciltlerde sebum dengesinin sağlamasına yardım ediyor. Gözenekleri tıkayan yağdan cildi arındırıyor. Pek çok yerde karşınıza çıkan salisilik asit, bu gruba dahil. Bu asitler normal ve yağlı ciltler üzerinde etkili ama kuru ciltte hassasiyet yaratabiliyor.

BİOTİN: Diğer adıyla H vitamini olan biotin, B kompleks vitaminlerinden biri. Cildinizi, saçınızı, gözlerinizi, karaciğerinizi ve sinir sisteminizi sağlıklı tutmaya yardımcı oluyor.

C. CERAMID: Doğal olarak cilt hücrelerinde bulunan bu yağ asitleri cildin dış tabakasının yani epidermisin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Nemi cildinize hapsederek kuruluğu ve tahrişi önlemeye yardımcı oluyor. Ciltte doğal olarak bulunmasına rağmen zamanla kayboluyor, eksikliği ise donuk ve kuru cilde neden olabiliyor.

E. ELASTİN: Tıpkı kollajen gibi cildin ana yapısal protein bileşenlerinden biri. Kollajenden yaklaşık bin kat daha esnek. Cilt dokusuna esneklik kazandırıyor. Derideki elastinin hasar görmesi veya iltihaplanması, deride bozulmaya veya hastalığa neden olabiliyor.

G. GLİKOLİK ASİT: Şeker kamışından türetilen bir tür alfa hidroksi asit. Cildin en dış tabakasına etki ederek ölü deri hücrelerinin atılmasına ve altındaki daha yeni katmanların ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Kollajen üretimini teşvik ederek cildin daha sıkı hissetmesini sağlıyor. İnce çizgiler ve kırışıklıklarla savaşıyor. Ayrıca cilt tonunu eşitliyor.

H. HYALÜRONİK ASİT: Vücudumuzda doğal olarak bulunan bu bileşen, cildin nemlendirilmesinin yanı sıra yumuşak ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Kendi ağırlığının bin katına kadar su tutabilme kapasitesine sahip olan hyalüronik asit, cildin elastikiyetini arttırarak ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltıyor. Ayrıca hücre üretimini hızlandırıyor.

K. KERATİN: Saç, cilt ve tırnakları oluşturan koruyucu bir protein türü. Keratin, saç gövdesi etrafında koruyucu bir kalkan oluşturuyor ve saçların sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Aşırı şekillendirme, yüksek ısı ya da kimyasal maddeler nedeniyle tükenebiliyor. Bu nedenle saçı içeriğinde keratin olan ürünlerle desteklemek gerekiyor.

KOLLAJEN: Vücudumuzun temel yapı taşı olan ve canlı dokuyu bir arada tutan kollajen, sağlıklı bir cildin anahtarı. Vücudumuzdaki protein bileşiminin yaklaşık üçte birini oluşturan kollajen, yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. Cildimize güç ve elastikiyet kazandırırken ölü cilt hücrelerini değiştirmeye yardımcı oluyor.

P. PEPTİDLER: Cildin ihtiyaç duyduğu belirli proteinleri oluşturan amino asitler. Cilt bakımına peptidlerin eklenmesi cildin kollajen üretimini destekliyor. Daha fazla kollajen, daha sıkı, daha genç görünen bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Cildin kendini onarma kapasitesini arttırıyor ve cilt bariyerini güçlendiriyor.

pH: Açılımı ‘power of hydrogen’ olah pH, bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini gösteren ölçü birimi. Akne, hava kirliliği, antibakteriyel ürünler mevsim değişiklikleri, makyaj malzemeleri, sebum ve çok fazla güneşe maruz kalma cildin pH seviyesini etkiliyor.

R. RETİNOL: A vitamininin bir çeşidi. Güneş ışığına maruz kaldığı anda retinol molekülleri parçalanıyor ve gücünü kaybediyor. Bu nedenle her zaman yüksek oranda güneş koruyucu içeren bir kremle beraber kullanılması öneriliyor. Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatan retinol, cildi sıkılaştırıyor. Koyu lekelerin görünümünü azaltıyor. İnce çizgi ve kırışıklıkları gideriyor.

S. SALİSİLİK ASİT: Beta hidroksi asit grubundan olan salisilik asit, gözenekleri temiz tutarak sivilce oluşumunu engelliyor. Cildin alt katmanına inerek gözenekleri tıkayan ölü deri hücrelerini çözüyor ama bazı ciltlerde tahrişe, karıncalanmaya ya da kızarıklığa neden olabiliyor.

SKUALAN: Cildi kanserojen maddelere karşı koruyan doğal bir antioksidan ve nemlendirici. Cilt hücreleri tarafından doğal olarak üretiliyor ancak zamanla azalıyor. Skualan serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarıyla savaşıyor, bu da cildin yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Düzenli kullanımı kollajen üretimini arttırıyor.