Hazırlayan: Gülru İncu
Güneş altında tatlı saatler geçirmeyi seviyoruz ama ‘biraz bronzlaşayım’ derken cildimiz yıpranıyor, nem bariyerini yitiriyor, kuruyor ve yorgun düşüyor. Ayrıca, güneş nedeniyle cilt katmanlarında oluşan melanin artışı lekelere neden oluyor. Biz duymasak da cildimiz S.O.S veriyor. Bu dönemde cildiniz için yapabileceğiniz en büyük iyilik, lipit tabakasını güçlendiren antioksidanlar ve güneş lekeleriyle savaşan E, C ve B3 vitamini konsantreleriyle koyu lekeleri daha az görünür hale getirmek ve cildinizi neme doyurmak. Antioksidan içeren vücut kremleri kuruyan cildi derinlemesine besliyor. Yazın yıpranan saçlarımızı güçlendirmek için de saç bakım maskelerini ihmal etmiyoruz.
Kuru ciltler için
Vitamin ve minerallerle dolu maskeler cildi kısa sürede besliyor, onarıyor ve nemlendiriyor.
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Pürüzsüz bir ten
Vücut peeling’leri cildi ölü deriden arındırarak yumuşak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın kestirme yolunu sunuyor.
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Yıpranmış saçlara özel
Beslenmiş, kontrol edilebilir, kolay taranabilir, daha parlak ve daha dayanıklı saçlar hayal mi? Elbette değil. Yazın yıpratıcı etkilerini uzaklaştırmak için düzenli olarak bakım maskesi ve gece serumu kullanmak saçları eski canlılığına kavuşturuyor.
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Çatlak topuklara
Bir haftalık düzenli bakımla açık ayakkabıların neden olduğu sert dokuyu yumuşatmak ve pürüzsüz topuklara sahip olmak çok kolay.
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