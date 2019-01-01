Baharın izlerini taşıyan pek çok koleksiyon ile A’dan Z’ye bakımın tadını çıkarın.

Hazırlayan: Gülru İncu



Lüksün peşinde

Bu sezon makyajınıza ışıltılı bir görünüm ve tazelik katmaya ne dersiniz? Nars İlkbahar 2019 koleksiyonu aydınlatıcı, allık ve bronzlaştırıcıyı tek üründe birleştiren Mosaic Blush, mat Matcha Eyeshadow göz farı ve Afterglow Lip Balm ile çabasız mükemmelliğin izini sürüyor. Lip Gloss’lar ise ışıltıyı yeniden yorumluyor.





Nars Mosaic Glow Blush 265 TL



Meyve tadında

L’Occitane’ın yeni maske serisi Akdeniz havzasının kalbini güneşle yıkanmış meyve bahçelerinde bir araya getiriyor. Soothing Mask (Yatıştırıcı Maske), Güney Fransa’nın Ardeche bölgesinden gelen Frenk üzümü, cildin genel performansını destekleyen magnezyum ve kalsiyum içeriği bakımından zengin mineraller içeriyor.



