Kimyasal peeling uygulamaları

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Uygarlıklardan günümüze uzanan peeling uygulamalarının bilinmeyenlerini Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar'a danıştık.

Eski Mısır uygarlığı zamanından beri deriyi yenilemek amacıyla kimyasal peeling kullanılıyor. O zamanlarda Kleopatra’nın süt banyoları meşhurdu, bu da laktik asitle yapılan kimyasal peeling işlemiydi. Kimyasal peeling sivilce ve izi, yaşlılık lekeleri, kırışıklık, yara izleri, gebelik lekelerinde başarıyla uygulanıyor. Yüz kaslarının hareket ettirilmesine dayalı yüz yogası doğru uygulandığında kırışıklıklara ve sarkmalara iyi gelirken, son yıllarda gelişen kök hücre uygulamaları da saç dökülmelerinde, çatlak tedavisinde, cilt gençleştirmede, çukur izlerde, yanık ve yara izlerinde, iyileşmeyen yaralarda, dudak dolgunlaştırmada kullanılıyor. Hangi derinlikte peeling yapılacağına doktor, hastanın deri tipine, fotoyaşlanmanın derecesine ve hangi amaçla yapılacağına göre karar verir. Örneğin açık tenlilerde yüksek oranlı peeling’ler tercih edilebilirken, esmer tenlilerde leke ve skar riskine karşı yüzeysel peeling tercih edilir. Peeling eğer çukur akne izleri için yapılıyorsa yüzeysel peeling kişiyi tatmin etmeyebilir. Peeling sonrası iyileşme, herhangi bir yara iyileşmesinin geçirdiği aşamaları geçirir. Bu aşamalar; kızarıklık, ödem, epitel onarımı, damarsal gelişim ve kolajen dokunun yeniden yapılandırılmasıdır. Kırışıklık tedavisinde peeling kullanılmasının nedeni kolajenin yeniden yapılandırılmasıdır.

