Dermokil’in birbirinden doğal ürünleriyle saçlarınız ve vücudunuz kışı kusursuz karşılayacak!





Dermokil’in doğadan gelen, mis kokulu bakım ürünleriyle, kışa hazırlık çok keyifli olacak!Dermokil’in banyo tuzu, maskeleri ve nemlendirici ürünleri, enerji akışını düzenleyerek vücudun dengesini sağlar, stresi azaltır. Ayrıca özellikle vücut bakım maskesi, sıkılaştırır ve selülit görüntüsünde gözle görülür azalma sağlar. Ölü deriyi atarak mevsimsel birikimlerden arınmayı ve kışa bakımlı girmenizi sağlar.Dermokil Spa ürünleri yorgun düşen vücudunuza ve ayaklarınıza terapi etkisi yaparak rahatlatır, sakinleştirir ve kasları gevşeterek dinlenmenizi sağlar. Saç bakım maskesi ve krem çeşitleri; boyalı, kuru, kepekli normal ve saç onarıcı çeşitleriyle yıpranan saçlarınızı kışa bir adım önde başlatacak!