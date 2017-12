Koltuk altı kararması kadınların kabusu olmaya devam ediyor.

Özellikle yaz mevsiminde kolsuz kıyafetler ile birlikte görünümde farklılık yaratan bu ten rengi kadınların hareketlerinin sınırlanmasına neden oluyor. Plajlardaki hareket özgürlüğünüzü sınırlayabilecek olan koltuk altı kararması aslında farklı yöntemlerle ortadan kaldırılabiliyor. Önemli olan bunun altındaki nedeni bulmak ve çözümünü yaratmak.



Koltuk altı kararması neden olur?

Özellikle kadınların en büyük şikayetlerinden biri olan koltuk altı kararması aşırı terleme, epilasyon, kalitesiz ağda kullanımı, jilet ile tüy alma gibi farklı bir çok neden sebebi ile ortaya çıkabilmektedir. Koltuk altı kararması genel hatları ile incelendiğinde her ne kadar ciddi bir sebebe bağlı olmasa da kimi zaman çok ciddi hastalıkların da habercisi olabilmektedir.

• Güçlü deodorantlar

• Aşırı terleme

• Dar giysiler

• Kalıtsal faktörler

• Hormonal dengesizlikler

• Diyabet

• Epilasyon kremleri

• Sigara

• Aşırı kilo gibi sebepler koltuk altı kararmasının nedenleri arasında sıralanabilir.

Zamanında tedavi edilmeyen koltuk altı kararması kişide psikolojik bozukluk, özgüven eksikliği ve mutsuzluğa sebebiyet verebilir.



Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Koltuk altınızdaki kararmayı azaltabilecek ya da tamamen ortadan kaldırabilecek pek çok seçenek mevcuttur. Bu seçenekleri düzenli aralıklarla uygulayarak dilediğiniz sonuca rahatlıkla ulaşabilirsiniz.



Dilimlenmiş Patates

Patatesin içerisinde bol miktarda nişasta bulunur. Renk açma özelliği ile de bilinen bu maddenin kararmış bölgeye uygulanması rengin açılmasını sağlar. Patatesi soyun ve dilimleyin. Koltuk altınızı her gün düzenli olarak 10 dakika boyunca patates dilimi ile ovun. Bir süre sonra koltuk altınızdaki renk kararmasının açıldığını fark edeceksiniz.



Şeker

Bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çorba kaşığı şekeri karıştırın. Bu karışımı her duştan sonra koltuk altınızı ovmak için kullanın. Bir süre sonra koltuk altınızın normal rengine dönmeye başladığını göreceksiniz. Bu işlemin temel amacı derideki ölü kısımları soyarak uzaklaştırmaktır. Peeling etkisine sahip olan bu karışım ile siz de kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.



Karbonat

Pek çok derde şifa olarak bilinen karbonat, diş beyazlatılmasına kullanıldığı gibi koltuk altı beyazlatma işleminde de büyük bir etkiye sahiptir. Bir miktar karbonat ve suyu karıştırın. Koltuk altı bölgenize düzenli olarak uygulama yapın. Kısa bir süre sonra aradaki farkı siz de göreceksiniz.







Koltuk altı kararması çözüm önerileri

Koltuk altı kararmasını geçiren kür

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı yoğurt

• 1 tatlı kaşığı pirinç

• 1 tatlı kaşığı sirke



Yapılışı:

Öncelikle işleme başlamadan önce koltuk altınızı tüylerden arındırmış olmanız gerekiyor. Tüm malzemeleri bir kap içerisinde karıştırın. Karışan malzemeleri koltuk altınıza sürün ve 20 dakika süresince bekletin. Süre dolduğunda ılık su ile bu bölgeyi temizleyin. Kuruladıktan sonra bebek pudrası sürün. Bu işlemi düzenli aralıklarla tekrar etmeniz gerekiyor.



2. Kür

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı limon suyu

• 1 tutam zerdeçal tozu

• 1 tatlı kaşığı yoğurt

• 2 tatlı kaşığı besan tozu



Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kap içerisine koyarak karıştırın. Temiz olan koltuk altınıza uygulayın. 15 dakika kadar bekletin ve su ile durulayın. Bu işlemi günaşırı renkte açılma olana dek tekrar etmelisiniz.



3. Kür

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı çiğ süt

• 1 tatlı kaşığı gül suyu

• 2 tatlı kaşığı kurutulmuş portakal kabuğu tozu



Yapılışı:

3 adet portakalın kabuğunu soyun ve güneşe koyarak kurumasını sağlayın. Kabukların kuruduğundan emin olduktan sonra kurumuş kabukları bir blender yardımı ile toz haline getirin. Ağzını sıkıca kapatabileceğiniz bir kavanozun içerisine bu tozu koyarak muhafaza edin. 2 tatlı kaşığı bu tozu, gül suyunu ve sütü bir kabın içerisinde karıştırın. Bu karışımı koltuk altınıza sürün ve 5 dakika boyunca ovalayın. Her banyodan önce bu uygulamayı tekrar edebilirsiniz.