Köpeğinizi ne kadar sıklıkta yıkamanız gerektiğini biliyor musunuz?
Küçük kuçu'lar için çok sevimli
Köpeğiniz varsa ve onu ne
sıklıkta yıkamanız gerektiğini
bilmiyorsanız, biz sizin için
uzmanına sorduk. Anatolia
Hayvan Hastanesi kuaförü Salim
Sümer, ideal sürenin ayda
bir olduğunu söylüyor.
Sakın bu süre uzun diye
düşünmeyin; çünkü onların
doğası gereği bu süre
yeterli. Ancak yaz
geldiğinde 10 günde
bir yıkayabilirsiniz. Haftada
bir yıkamayın, köpekler çok sık
yıkandığında da kötü kokuyo. Çünkü bu, vücutlarındaki yağ dengesinin
bozulmasına neden oluyor. Köpeğinizi
bir kuaföre götüremiyorsanız, evde köpek
şampuanlarıyla yıkayıp iyice durulamanız
gerekiyor. Özellikle uzun tüylüyse, 10
dakika boyunca durulayın. Yoksa alerji ya
da kepek olabilir. Köpeğiniz sudan çıkınca
kendi kendine kurulansa da, güçlü bir
fön makinesiyle tüylerini kurulamalısınız.
Daha fazla bilgi ve randevu için: Anatolia
Hastanesi, 0216 411 40 77