Köpüklerin içinde sevimli köpek!

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Köpeğinizi ne kadar sıklıkta yıkamanız gerektiğini biliyor musunuz?

Küçük kuçu'lar için çok sevimli

Köpeğiniz varsa ve onu ne sıklıkta yıkamanız gerektiğini bilmiyorsanız, biz sizin için uzmanına sorduk. Anatolia Hayvan Hastanesi kuaförü Salim Sümer, ideal sürenin ayda bir olduğunu söylüyor. Sakın bu süre uzun diye düşünmeyin; çünkü onların doğası gereği bu süre yeterli. Ancak yaz geldiğinde 10 günde bir yıkayabilirsiniz. Haftada bir yıkamayın, köpekler çok sık yıkandığında da kötü kokuyo. Çünkü bu, vücutlarındaki yağ dengesinin bozulmasına neden oluyor. Köpeğinizi bir kuaföre götüremiyorsanız, evde köpek şampuanlarıyla yıkayıp iyice durulamanız gerekiyor. Özellikle uzun tüylüyse, 10 dakika boyunca durulayın. Yoksa alerji ya da kepek olabilir. Köpeğiniz sudan çıkınca kendi kendine kurulansa da, güçlü bir fön makinesiyle tüylerini kurulamalısınız.

Daha fazla bilgi ve randevu için: Anatolia Hastanesi, 0216 411 40 77



