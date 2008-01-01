Kışın cilt bakımının püf noktaları var. Kızarıklık, kuruluk gibi problemlere çözüm sunan, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan, toksinlerden arındıran ve besleyen bir bakım önceliğiniz olmalı.

Yazı: Gülru İncu



Nemlendirin

Kuru cilt birçok problemi beraberinde getiriyor. Nem kaybına karşı koruma bariyeri oluşturmak kızarıklık, gerginlik ve kaşıntı hissinin iyileşmesine yardımcı oluyor.



Yatıştırın

Cildinizi yatıştıran ve tahrişi hızla gideren bir bakım uygulayın. Misel sular, kuru ve hassas ciltleri rahatlatıyor ve cildin nemini koruyor. Cildinizi yatıştırmak için termal sulardan da yararlanabilirsiniz.



Fırçalayın

Son zamanların favori bakımı, kuru vücut fırçalama yöntemi ölü derinin atılmasını, gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Kuru vücut fırçalama yöntemini haftada iki kez banyo yapmadan 5 dakika önce yapabilirsiniz.



Güneşten korunun

Yaz-kış yüksek korumaya sahip kozmetik kullanımı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Güneşten Koruma Faktörü’nün İngilizce kısaltması olan SPF, artık sadece güneş ürünlerinde değil cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde de yaz-kış kullanılıyor.



Toksinlerden arının

Yüz maskesi kan dolaşımını hızlandırır ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Cildinizi dinlendirir. Gözenekleri temizlerken cildinizdeki aşırı yağlanmayı düzenler. Haftada bir kez yüz maskesi yapın.







Yanlış kozmetik kullanmayın

Kalıtımsal, ruhsal, çevresel, mevsimsel veya yanlış kozmetik kullanımı kızarıklık, gerginlik, batma, kaşıntı, ödem, ürtiker gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Paraben, parfüm, renklendirici içermeyen ürünleri tercih edin.



Yıpratmayın

Soğuk kış günlerinde cildiniz tahriş olmaya daha müsait olduğu için cilt bakımında basit ama etkili rutinleri takip edin. Cildinizi yıpratacak uygulamalardan kaçının.



Uzak durun

Kışın aşırı sıcak su cildinizi kurutabilir. Eğer çok sıcak sudan vazgeçemiyorsanız banyodan sonra mutlaka nemlendirme kapasitesi güçlü ve antioksidan özelliği olan bir vücut losyonu kullanın.



Dikkat edin

Akne tedavileri cildinizi kurutmaya meyilli olduğu için kış aylarında komplikasyonlara neden olabilir. Cilt dokusu ve tıkalı gözenekler dahil cilt bozukluklarının görünümünü azaltan bir bakım uygulamanız yerinde olur. Temizleyici jellerden yararlanabilirsiniz.



Yağlı yiyecekleri sınırlandırın

Soğuk kış gecelerini evde televizyon karşısında geçirmek abur cubur yiyeceklere daha eğilimli olmanıza neden olabilir. Kalorisi yüksek ve yağlı yiyeceklerin cildinizde sivilce oluşumunu tetikleyeceğini unutmayın.



Kaçının

Sağlıklı ve yeterli uyku, hormonlarınızın dengeli çalışmasına zemin hazırlar. Yetersiz uyku ise göz altlarında mor halkalara ve mat, cansız bir cilt rengine neden olur. Güzelliğinizi gölgeleyen en önemli etkenlerden biri budur.



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“Yaz-kış cildinizi güneşten koruyun”

Acıbadem International Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, kış aylarında cilt sağlığını korumak için yapılabilecekleri şöyle sıralıyor: “Bol su içilmeli, tıpkı yazın olduğu gibi kışın da cilt tipine uygun bir güneş koruyucu kullanılmalı. Cilt tipine uygun nemlendiricilerin yanı sıra cildin kolajen sentezini artırmak amacıyla lazer sistemleri de uygulanabilir. Lazer ile birlikte cilde nem veren maddeleri içeren ürünlerin cilt altına ince iğnelerle enjeksiyonu ile yapılan mezoterapiler parlak ve nemli bir cilt sağlıyor. Rozacea tedavisinde ise ilaç tedavisinin yanı sıra lazer ve ışık sistemleri de kış döneminde ayda 1-3 seans kürler halinde uygulanabiliyor.”





Selen Öztürk



“Nem dengesini sağlamak çok önemli”

Payitaht Abdülhamit’te Seniha Sultan karakterini canlandıran Selen Öztürk, kışın cildi çok çabuk kuruduğu için hyalüronik asit kürünü tercih ettiğini söylüyor ve kış bakımını şöyle anlatıyor: “Her gün mutlaka 2-3.5 litre su içiyorum. Burdur’da bir çiftlikte özel olarak hazırlanan papatya ve biberiye yağlarından yapılmış organik kremler kullanıyorum. Yaşlanma karşıtı etkileri olduğu için günkurusu kayısı, yeşil elma ve salata yemeye gayret ediyorum. Haftada bir gece de hücre yenileyici etkisi olan bir krem sürüyorum.”