Fondötenden nemlendiriciye, güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma kalkanı oluşturan SPF’li ürünler, yaz-kış en yakın dostumuz.

Derleyen: Gülru İncu



Hafta sonu, sahilde gezerken güneş kremi kullanmayı ihmal mi ediyorsunuz? Kullandığınız bronzlaştırıcı pudrada ya da rujda SPF olmasına dikkat etmiyor musunuz? Hava bulutlu olsa bile güneşin zararlı ışınlarından etkilenebileceğinizi göz ardı mı ediyorsunuz? Öyleyse yanlış yoldasınız. Cilt kanserinin en önemli nedeni güneşten gelen ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmak. Uzmanlar, cildin yaşlanma belirtilerinin en önemli nedeni olan ultraviyole yani UVA ve UVB ışınlarının neden olduğu yıkımın, düzenli güneş koruyucu kullanımı ile önlenebileceğini söylüyor. Güneşten Koruma Faktörü’nün (Sun Protection Factor) İngilizce kısaltması olan SPF, sadece güneş ürünlerinde değil cilt bakım ve kozmetik ürünlerinde de yaz-kış kullanılıyor.



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