Koronavirüsten korunmak için alınacak önlemlerin başında, ellerin sık sık yıkanması ve dezenfekte edilmesi geliyor. Ancak yanlış dezenfekte uygulamaları deride kızarıklıktan egzamaya uzanan bir dizi rahatsızlığa da yol açabiliyor.

Koronovirüs pandemisinden korunmaya çalışırken sinsi bir tehlikeyle daha karşı karşıyayız. Uzmanlar egzamanın bu dönemde dermatoloji polikliniklerine başvuru nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söylüyor. Tıpta atopik dermatit olarak adlandırılan egzama; deriyi kurutan, kaşıntıya ve bazen de kabarcıklara sebep olan bir çeşit deri hastalığı.



Egzama pek çok sebebe bağlı olarak görülebiliyor ve birçok çeşidi var. Egzama hastalığında, ciltte çeşitli rahatsızlıklar görülüyor. Vücutta kızarıklık, kaşıntı, cildin su toplaması, kuruması ve gerginleşerek çatlaması bu rahatsızlıklar arasında ilk sırada geliyor.



Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Yeliz Karakoca, özellikle kuru cilt yapısına sahip kişilerin egzamaya yatkın olduğunu söylüyor. “El egzaması en sık su, kuru hava, sabun, deterjan, dezenfektan, kolonya gibi kimyasal maddeler, lastik eldivenler, kişisel bakım ürünleri ile aşırı temas sonrasında deride tahriş nedeniyle gelişiyor. Her el yıkamanın arkasından eller nemlendirilirse egzama gelişimi engellenebilir.”



“YANMA, BATMA, KIZARIKLIK VE KAŞINTI ARTTI”



Acıbadem Ankara Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar Öznur, son zamanlarda dermatoloji kliniklerine bu tür şikayetlerle başvurunun arttığına değinerek; “Bu şikayetleri önlemek için dezenfektanları doğru bir şekilde kullanmak, ev işleri sırasında eldiven kullanmak, sıvı sabun yerine kalıp sabun tercih etmek, eller yıkandıktan sonra mutlaka nemlendirici ürün sürmek önem taşıyor” diyor ve şunları ekliyor:



“Son haftalarda dermatoloji kliniklerine gelenlerin büyük çoğunluğunu ellerde yanma, batma, kızarıklık ve kaşıntı şikayeti ile başvuran hastalar oluşturuyor. Bu hastalarda genellikle sık su, sabun, çamaşır suyu, kozmetik ürünlerin ve alkol bazlı ürünlerin kullanımına bağlı alerjik maddelere hassasiyetin artması ve tahriş gelişiyor. Ayrıca elde gelişen egzama daha sonra yüz ve vücuda da yayılabiliyor. Çocuklarda da derinin çok ince ve hassas olmasına bağlı aynı şekilde elde tahriş ve kızarıklık görülüyor.”



“SOLUNUM YOLU HASTALIĞI YAPABİLİR”



Temizlik için kullanılan malzemelerin farklı kimyasal maddeler içerdiğini, uzun süreli kullanmanın solunum sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Bahar Öznur, özellikle astım, kronik bronşit gibi hastalıkları olan kişilerde nefes darlığı görülebildiğini söylüyor. Bu ürünlerin dikkatli kullanılması, mekanların sık sık havalandırılması, kimyasal maddelerin kesinlikle bir arada kullanılmaması uyarılarında bulunan Öznur; “Solunum yollarındaki rahatsızlıkların yanı sıra gözlerde yanma, batma ve kızarıklık da sık karşılaşılan tahriş bulguları arasında” diyor.



SIVI SABUN YERİNE KALIP SABUN



• Ev temizliği yaparken mutlaka eldiven kullanın.



• Temizlik işlemi sırasında çok sıcak veya soğuk olmayan, ılık su kullanın.



• Dışarıdan gelen paketlerin, marketten aldığınız ürünlerin temizliği esnasında eğer çamaşır suyu ya da dezenfektan gibi tahriş edici ürünler kullanıyorsanız bu işlemi eldivensiz yapmayın.



• Ellerinizi yıkadığınız sabunun cildi tahriş etmeyen, nemlendirici içeriğe sahip olmasına dikkat edin. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanarak egzama riskini azaltabilirsiniz.



• Gliserin ya da zeytinyağı içerikli sabunları tercih edebilirsiniz.



• Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici bir krem kullanın. Vazelin, gliserin, lanolin gibi su tutucu içeriği yoğun kremler özellikle tercih edilebilir. Bu kremleri uyguladıktan sonra ellerin 10-15 dakika poşet veya eldivenle sarılması bu kremlerin emilimi arttıracağından derinin iyileşmesini hızlandırır.