Hızlı yaşam temposu, stres, hava kirliliği gibi etkenlerin sebep olduğu cilt sorunları için Oriflame, yeni True Perfection Cilt Bakım Serisi’yle devrim niteliğinde bir çözüm getirdi.





Pers ipek ağacının cildi canlandıran ve yenileyen özüyle geliştirilen True Perfection ürünleri size aydınlık, pürüzsüz, eşit tona sahip bir cildin formülünü sunuyor.Yoğun yaşam temposu, 20’li yaşlardan itibaren cildimizde izlerini bırakıyor. Çevre kirliliği, uykusuzluk, dengesiz beslenme, stres gibi faktörler cilt yüzeyinde birikime yol açıyor. Sonuçta yorgun ve tonunda bozulmalar olmuş bir cilt ortaya çıkıyor. Ancak Oriflame’in True Perfection serisiyle daha canlı, daha ışıltılı ve genç görünümlü bir cilde sahip olmak artık sizin elinizde. Yenilikçi True Perfection Serisi içerdiği Pers ipek ağacı özü ile, yaşlanmayı tetikleyen olumsuz etkenlere karşı cilt hücrelerini arındırarak cilt rengini eşitlemeye destek oluyor. Cilt dokusunu pürüzsüzleştirerek ışıltısını artırıyor., genç ve aktif yaşayan kadınların donuk ve yorgun görünümlü ciltlerine çözüm sunmak için özel olarak geliştirildi. İlk damladan itibaren etkisini göstererek genç görünümlü ve aydınlık bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Cilt tonunu eşitlemeye ve dokusunu pürüzsüzleştirmeye destek olan serum, cildin ışıltısını artırarak ince çizgilerin görünümünü azaltıyor. (30 ml: 59.90 TL yerine özel tanıtım teklifiyle sadece 38.90 TL), yoğun yaşayan, yorgun, ışıltısını kaybetmiş, düzensiz bir cilt rengine sahip 25 yaş ve üzeri kadınlar için geliştirildi. Uzun süre nemlendirme etkisine sahip gündüz kremi, cildin ışıltısını artırmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. (50 ml: 49.90 TL yerine özel tanıtım teklifiyle sadece 32.90 TL), donuk bir cilde sahip, genç ama yoğun tempolu bir yaşamı olan kadınlar için gece boyunca yenileyici ve etkili bir seçenek. Siz uyurken cildinizi kusursuzlaştırarak ilk mimik çizgilerinin görünümünü yumuşatıyor. Ton eşitsizliğini gidermeye yardımcı olan krem, cilde dinlenmiş ve aydınlık bir görünüm sağlıyor. Kremin içeriğinde pürüzsüz ifade çizgileri ve cilt dokusu için hücre yenilenmesini destekleyen Glikolik Asitbulunuyor. (50 ml: 49.90 TL yerine özel tanıtım teklifiyle sadece 32.90 TL)