Pürüzsüz ve lekesiz bir cilt isteyen herkes cilt tipine uygun bir bakım yapabilir. Bilinçli seçilen dermokozmetik ürünlerle güzel ve sağlıklı bir cilt sahibi olmanız mümkün.

Yaz aylarının sonunda cildimiz yoruluyor ve güneşten yıpranıyor. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınları cildimizin alt katmanlarına ulaşıp, yıllar içinde ciltte gözle görülür lekelenmelere ve kırışıklıklara neden olabiliyor. Koruyucu kullanmadan güneş altında saatlerce durmak, sivilcelerle oynamak ve hormonal bozukluk gibi nedenler ciltte istenmeyen lekelere neden olabiliyor, zamanla rahatsız edici seviyeye gelebiliyor ve en kötüsü de bu lekeler güneşe maruz kaldıkça belirginleşebiliyor. Sonbaharda yapacağımız bilinçli bir cilt bakımı cildimizi yaşlanma etkilerinden koruyabilir. Leke oluşumunu önlemeye ve var olan hafif lekelerin rengini açmaya yardımcı olan Dermoskin Be Bright serisi ile üç kolay adımda bakım rutininizi oluşturabilirsiniz. Be Bright Serisi’nin leke önleyici ve leke rengi açıcı etkisinin daha hızlı görülebilmesi için her gün güneşe çıkmadan önce, yüksek UVA ve UVB koruyucu değerine sahip Pigmentyl SPF50+ ya da Ultra Face Protection SPF 97 güneş koruma kremleriyle cildinizi güneşe hazırlamanız çok önemli.







HAFİF VE BÖLGESEL LEKELER İÇİN GÜNDÜZ BAKIM RUTİNİ



Aydınlık ve eşit renk tonuna sahip bir cilt sağlıklı güzelliğin en önemli göstergeleri arasında. Hem leke oluşumunu önlemek hem de var olan lekelerin rengini açmak artık zor değil.



1. BE BRIGHT AYDINLATICI TONİK



Cildinizin aydınlanması ve renk tonunuzun düzenlenmesi için gerekli olan temizliği yapar ve pH’ını dengelemede güçlü bir rol oynar. Cildinizi temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla uygulayacağınız Aydınlatıcı Tonik’in sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanılması öneriliyor.



2. BE BRIGHT ARBUTİN KOMPLEKS KREM



Cildinizi, Aydınlatıcı Tonik’le temizledikten hemen sonra cildinize ince bir tabaka halinde uygulayacağınız Arbutin Kompleks Krem, Be Bright serisinin en güçlü leke giderici ve renk açıcı kremi. Hem leke oluşumunu önlemek hem de var olan lekelerin rengini açmak için özel olarak formüle edilmiş. Be Bright serisinde, Arbutin Krem’e alternatif olarak kullanabileceğiniz bir ürün daha var; Vitamin C Plus Krem. İnce kırışıklıkların azalmasında ve renk tonunun açılmasında etkili Vitamin C Plus Krem, leke oluşumunu baskılayarak cildiniz soymadan nazikçe bakım yapıyor. Arbutin Kompleks Krem gibi Vitamin C Plus Krem de 12 ay kullanıma uygun.



3. BE BRIGHT PIGMENTYL SUN PROTECTION SPF50+



Lekelerle savaşıyorsanız güneş koruyucu kremler en güçlü silahınız. Pigmentyl Sun Protection SPF50+, lekeye yatkın ciltlerin korunmasına, oluşmuş lekelerin renginin açılmasına ve hasarlı ciltlerin güneşin zararlı etkilerine karşı korunmasına yardımcı oluyor. İster tatilde ister şehirde olun, güneşe çıkmadan 30 dakika önce mutlaka Pigmentyl Sun Protection SPF50+ kullanmalı ve belirli aralıklarla bu işlemi tekrarlamalısınız.







YERLEŞMİŞ VE DİRENÇLİ LEKELER İÇİN GECE BAKIM RUTİNİ



Yerleşik lekelere sahipseniz ve lekelerinizin direnci düşündüğünüzden daha yüksekse gece bakımınızı da aksatmamalısınız. Gündüz bakım rutininizi, gece bakım rutininizle destekleyebilir, böylece olumlu sonuçları daha hızlı gözlemleyebilirsiniz.



1. BE BRIGHT AYDINLATICI TONİK



Aydınlatıcı Tonik, temizleyici ve aydınlatıcı olmasının yanında kendisinden sonra uygulanacak krem için cildi hazırlıyor. Uyumadan önce, göz çevrenize temas etmemesine dikkat ederek yeterli miktarda uygulayacağınız Be Bright Aydınlatıcı Tonik, cildinizi gece bakımı için besliyor ve tazeliyor.



2. BE BRIGHT AHA/ BHA KREM



AHA ve BHA pürüzsüz ve lekesiz bir cilde sahip olabilmek için kullanılan doğal meyve asitleri. Derinin üst tabakasını nazikçe soyarak yenilenmiş deri oluşumuna yardımcı oluyor. Be Bright AHA / BHA Krem’i Be Bright Aydınlatıcı Tonik ile temizlenmiş cildinize sadece geceleri uygulamalısınız. Uygulamaya haftada 3 gün ile başlayıp daha sonra gün aşırı kullanabilirsiniz. AHA/ BHA Krem, ciltteki ölü hücreleri soyarak atarken ince kırışıklıkların, sivilce izlerinin ve siyah noktaların da ciltten uzaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca yeni deri oluşumunu da destekliyor. Eğer ilk defa soyucu bir krem kullanıyorsanız cildinizin yapısının normal veya yağlı bir cilt olması gerekiyor. Karma veya kuru ciltler, doktor tavsiyesi ve yoğun nemlendiriciyle birlikte kullanabilir. İlk uygulamada cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olduğu için ciltte yanma, batma, karıncalanma ve kızarıklık olması çok doğal. Cildiniz alıştıktan sonra her gün en az 12 hafta düzenli olarak uygulamanız öneriliyor.



3. BE BRIGHT GÖZ ÇEVRESİ PEPTİT KOMPLEKS KREM / BE BRIGHT PEPTİT KOMPLEKS KREM



Uyumadan hemen önce kullanacağınız ürünler cildinizi sabaha hatta önünüzdeki yıllara hazırlıyor. Gece bakımı her şeyden daha önemli çünkü, cildimizin yenilenmesi için mükemmel saatler. Uyumadan hemen önce ince bir tabaka halinde uygulandığında, Göz Çevresi Peptit Kompleks Krem ve Peptit Kompleks Krem hücre koruyucu, besleyici ve antiaging etkili formülasyonları sayesinde cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlıyor. Ecocert sertifikalı Peptit Kompleks Krem ve Göz Kremi, içerdiği özel cilt yapı taşlarından oluşan Peptit kompleks ve Hyaluronic Acid ile cildi 72 saate kadar derinlemesine nemlendirerek, alın ve göz kenarında oluşan mimik kırışıklıklarını gidermeye, cilt tonunu düzenlemeye ve ince kırışıklıkların görünümünü azaltarak, cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı oluyor. Gece ve gündüz 12 ay kullanıma uygun.







GÜÇLÜ ANTIAGING ETKİSİ



KIRIŞIK KARŞITI VE CANLANDIRICI DERMOSKIN BE BRIGHT

Ne yaparsak yapalım biz yaş aldıkça cildimiz de yaşlanıyor. Düşüşe geçen hormonlar, cildin UV ışınlarına maruz kalması, hareketsiz yaşam, sigara, stres ve sağlıksız beslenme yaşlanmanın temel nedenleri arasında sayılabilir. Çevreden ve yaşam tarzından doğrudan etkilenen cildimiz, yaşlanma belirtilerinin en fazla görüldüğü organ. Ancak yaşlanma sürecini yavaşlatmak Be Bright serisi ile mümkün.



● 20’li yaşlar henüz antiaging etkili ürünler kullanmak için erken gibi görünse de belirli tedbirler alınarak sağlıklı yaş almanın ilk adımları atılabilir.



Be Bright Aydınlatıcı Tonik ile temizlediğiniz cildinizi güneşin zararlı UVA/UVB ışınlarına maruz bırakmak istemezsiniz değil mi? Güneşe çıkmadan önce her cilt tipine uygun Face Protection SPF50 kullanabilir ya da hassas ciltler için özel olarak formüle edilen Ultra Face Protection SPF 97 ile önleminizi alabilirsiniz.



● 30'lu yaşlar ve tabii ki 40'lar gece ve gündüz cilt bakım rutinimizde, antiaging etkili bakım ürünlerine çok sık yer verdiğimiz yaşlar. Be Bright Aydınlatıcı Tonik ile temizlediğiniz cildinize uygulayabileceğiniz Be Bright Peptit Kompleks Krem hem anti-aging etkili hem de uzun süre nemlendirici özelliği ile favoriniz olacak. Be Bright Peptit Kompleks Krem’i cildinizi UVA/UVB ışınlarından korumak için mutlaka Face Protection SPF50 ya da Ultra Face Protection SPF 97 ile kullanmalısınız.



● Her Gece Yenilenin, Yeniden Gençleşin

Size Be Bright Serisi ile ilgili bir sır verelim. Peptit Krem’e ekleyeceğiniz birkaç damla Be Bright Retinil Serum ile cildinizi uyku öncesi yenilemeye ve leke bakımı yaparken gençleşmeye hazırlamış olursunuz. Retinil Serum aynı zamanda güçlü bir antiaging kremi. Kolajen sentezini artırarak kırışıklık oluşumunu baskılıyor ve cilt tonunun açılmasına yardımcı oluyor.



*Be Bright Retinil Yüz Serumu, hamile ve emziren annelerin kullanımına uygun değildir.



Geceleri ise yine Be Bright Aydınlatıcı Tonik ile temizlediğiniz cildinize Be Bright Vitamin C Plus Krem’i uygulayabilir, düzenli kullanımda olumlu etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Buna ek olarak gece bakım rutinine ekleyeceğiniz sadece gece kullanıma uygun olan Be Bright Retinil Yüz Serumu’nu, Be Bright Peptit Kompleks Krem’le kombinleyebilir, kırışıklıklarla olan mücadelenize bütün gece devam edebilirsiniz. Be Bright serisi güçlü bir leke bakım serisidir. Kullanmadan önce mutlaka dermatoloğunuza veya eczacınıza danışmalı, önerilen uygulama şekillerinin ve sürelerinin dışına çıkmamalısınız.