Dış etkenlere maruz kalan cilt, yapısı gereği korunma amacı ile fazladan renk hücresi üretir. Ciltte ton farkları ve lekeler oluşur. Epidermis kalınlaşarak melanin üretimi artar.
“Organic Visage Aktif Leke Giderici Krem” melanin salgısının neden olduğu renk değişimlerine karşı geliştirilmiştir. Melanin sentezindeki biyokimyasal süreçleri kontrol ederek etki eder. İçerdiği organik sertifikalı *Papatya (Bellis Perennis) özünden elde edilen aktif ton eşitleyicilerle cilt pigmentlerini eski açık renklerine kavuşturur.
Ürün özellikleri:
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Beyazlatıcı ve leke açıcıdır.
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Güneşin neden olduğu cilt lekeleri
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Sivilce ve yara izleri
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Doğum sonrası ortaya çıkan lekeler
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Yaşlılık lekeleri, Hormonal etkilerden kaynaklı lekeler
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İçerdiği C vitamini ile yüz ve boyun çevresindeki kırışıklıklara karşı onarıcıdır
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Hücre içi hasarı önler ve dokuları yeniler
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Anti oksidan etkisi ile cildin ışıltılı ve pürüzsüz olmasını sağlar
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Yılların ve güneşin yarattığı tahribatı onarırken erken yaşlanmanın önüne geçer
Organic Visage Civa, Hydrokinon, Paraben, Silikon,Lanolin ve Renklendirici içermiyor. Temiz cilde göz altı hariç günde 2 kez uygulanıyor. Etkisi 21 gün içerisinde fark ediliyor, 16 haftalık kür şeklinde uygulanması gerekiyor. Yapılan klinik testlerle leke giderici etkisi kanıtlanmış olan Organic Visage Aktif Leke Giderici Krem eczanelerde ve www.organicumshop.com'da bulabilirsiniz.