Lekelerle başınız dertte mi? Organik Papatya ve C vitamini özleri ile cildiniz kendi rengine kavuşuyor, lekeler artık sorun olmaktan çıkıyor…





Dış etkenlere maruz kalan cilt, yapısı gereği korunma amacı ile fazladan renk hücresi üretir. Ciltte ton farkları ve lekeler oluşur. Epidermis kalınlaşarak melanin üretimi artar.“Organic Visage Aktif Leke Giderici Krem” melanin salgısının neden olduğu renk değişimlerine karşı geliştirilmiştir. Melanin sentezindeki biyokimyasal süreçleri kontrol ederek etki eder. İçerdiği organik sertifikalı *Papatya (Bellis Perennis) özünden elde edilen aktif ton eşitleyicilerle cilt pigmentlerini eski açık renklerine kavuşturur.Beyazlatıcı ve leke açıcıdır.Güneşin neden olduğu cilt lekeleriSivilce ve yara izleriDoğum sonrası ortaya çıkan lekelerYaşlılık lekeleri, Hormonal etkilerden kaynaklı lekelerİçerdiği C vitamini ile yüz ve boyun çevresindeki kırışıklıklara karşı onarıcıdırHücre içi hasarı önler ve dokuları yenilerAnti oksidan etkisi ile cildin ışıltılı ve pürüzsüz olmasını sağlarYılların ve güneşin yarattığı tahribatı onarırken erken yaşlanmanın önüne geçerOrganic Visage Civa, Hydrokinon, Paraben, Silikon,Lanolin ve Renklendirici içermiyor. Temiz cilde göz altı hariç günde 2 kez uygulanıyor. Etkisi 21 gün içerisinde fark ediliyor, 16 haftalık kür şeklinde uygulanması gerekiyor. Yapılan klinik testlerle leke giderici etkisi kanıtlanmış olan Organic Visage Aktif Leke Giderici Krem eczanelerde ve www.organicumshop.com'da bulabilirsiniz.