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Lekelerle vedalaşın

Lekelerle başınız dertte mi? Organik Papatya ve C vitamini özleri ile cildiniz kendi rengine kavuşuyor, lekeler artık sorun olmaktan çıkıyor…
Dış etkenlere maruz kalan cilt, yapısı gereği korunma amacı ile fazladan renk hücresi üretir. Ciltte ton farkları ve lekeler oluşur. Epidermis kalınlaşarak melanin üretimi artar.
“Organic Visage Aktif Leke Giderici Krem” melanin salgısının neden olduğu renk değişimlerine karşı geliştirilmiştir. Melanin sentezindeki biyokimyasal süreçleri kontrol ederek etki eder. İçerdiği organik sertifikalı *Papatya (Bellis Perennis) özünden elde edilen aktif ton eşitleyicilerle cilt pigmentlerini eski açık renklerine kavuşturur.

Ürün özellikleri: 
Beyazlatıcı ve leke açıcıdır.
Güneşin neden olduğu cilt lekeleri 
Sivilce ve yara izleri 
Doğum sonrası ortaya çıkan lekeler 
Yaşlılık lekeleri, Hormonal etkilerden kaynaklı lekeler 
İçerdiği C vitamini ile yüz ve boyun çevresindeki kırışıklıklara karşı onarıcıdır 
Hücre içi hasarı önler ve dokuları yeniler 
Anti oksidan etkisi ile cildin ışıltılı ve pürüzsüz olmasını sağlar 
Yılların ve güneşin yarattığı tahribatı onarırken erken yaşlanmanın önüne geçer 

Organic Visage Civa, Hydrokinon, Paraben, Silikon,Lanolin ve Renklendirici içermiyor. Temiz cilde göz altı hariç günde 2 kez uygulanıyor. Etkisi 21 gün içerisinde fark ediliyor, 16 haftalık kür şeklinde uygulanması gerekiyor. Yapılan klinik testlerle leke giderici etkisi kanıtlanmış olan Organic Visage Aktif Leke Giderici Krem eczanelerde ve www.organicumshop.com'da bulabilirsiniz.

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