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Makyaj temizleme mendilleri misel teknolojisiyle buluştu.

Günümüzde makyajı çıkartmak için sıklıkla tercih edilen temizleme sularının arkasında misel teknolojisi bulunuyor. Nivea, bu teknolojiyi, Türkiye’de ilk kez “temizleme mendili” formuyla kullanıma sunuyor. Nivea BB Clean Makyaj Temizleme Mendilleri, bileşiminde bulunan misel teknolojisiyle makyajı derinlemesine arındırıyor; cildi rahatlatıp yatıştırıyor. Nemlendirmesinin yanı sıra ferah ve pürüzsüz bir his bırakan temizleme mendilleri, suya dayanıklı maskarayı bile kalıntı bırakmadan kolayca çıkarıyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan mendil, yüz, göz ve dudak bölgesinde kullanılabiliyor. İçeriğindeki E vitaminiyle cildi besliyor ve yumuşacık yapıyor.