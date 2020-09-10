Önce nemlendirici sonra maske
Uzun süre maske taktıktan sonra cildiniz havasız kalabilir,
gözenekleriniz tıkanabilir ve bunlar da akne oluşumuna sebep olabilir. Bu
nedenle cilt bakımınıza daha çok özen göstermeli ve cilt tipinize uygun
ürünleri tercih etmelisiniz. Cildinizi soyacak ya da gözeneklerin tıkanmasına
sebep olacak yoğun kremler yerine nemlendirici ve temizleyiciler kullanmanız
yeterli.
Maske takmaya mola verin
Eğer tüm gün maske takmanız gerekiyorsa, en azından dört
saatte bir maskenizi değiştirin ve 15 dakika açık havada cildinizin
tazelenmesine izin verin. Eğer kumaş maske kullanıyorsanız öncelikle tıbbi
açıdan koruma sağlamadıklarını unutmayın ve her kullanımdan sonra yıkayın. Parfümsüz
ve hipoalerjenik deterjanla sıcak suda, elde ya da makinede yıkayabilirsiniz.
Dudaklarınızı unutmayın
Hava soğudukça dudaklarınızın kurumasını ve çatlamasını
önlemek için yapmanız gereken bakımı maskenizi takarken de uygulayabilirsiniz.
Vazelin ya da dudak koruyucuyu cildinizi temizledikten sonra ve maskenizi
takmadan önce sürün.
Makyaj yapmaya ara verin
Özellikle cilt ve dudak makyajı yapmak, o makyajı maske
takarken bozmamaya çalışmak çok zor. Evet makyaj yapmak harika bir his olabilir
ancak maske kullanırken bunu erteleyebilirsiniz. Sadece göz makyajı yapmak da
bir alternatif olabilir. Maskara, far ve eyeliner ile harikalar yaratın!
Yeni ürünlere karşı dikkatli olun
Uzun saatler boyunca maske takmanız gerekiyorsa yeni cilt
ürünlerini denerken biraz daha dikkatli olmalısınız çünkü irritasyona sebep
olabilirler. Özellikle cildi soyan ürünleri daha sonra denemek için saklayın!
Eğer cildiniz hali hazırda tahriş olmuşsa kullandığınız ürünleri azaltmaya
çalışabilirsiniz.