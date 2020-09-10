Neredeyse her gün belki de saatlerce maske takmak zorunda kalıyoruz. Psikolojik olarak bu sürece alışmış olabiliriz ama cildimiz bizim kadar hızlı olmayabilir. Cildinizi korumak için maske takarken dikkat etmeniz gereken birkaç basit kural var.

Önce nemlendirici sonra maske





Uzun süre maske taktıktan sonra cildiniz havasız kalabilir, gözenekleriniz tıkanabilir ve bunlar da akne oluşumuna sebep olabilir. Bu nedenle cilt bakımınıza daha çok özen göstermeli ve cilt tipinize uygun ürünleri tercih etmelisiniz. Cildinizi soyacak ya da gözeneklerin tıkanmasına sebep olacak yoğun kremler yerine nemlendirici ve temizleyiciler kullanmanız yeterli.

Maske takmaya mola verin





Eğer tüm gün maske takmanız gerekiyorsa, en azından dört saatte bir maskenizi değiştirin ve 15 dakika açık havada cildinizin tazelenmesine izin verin. Eğer kumaş maske kullanıyorsanız öncelikle tıbbi açıdan koruma sağlamadıklarını unutmayın ve her kullanımdan sonra yıkayın. Parfümsüz ve hipoalerjenik deterjanla sıcak suda, elde ya da makinede yıkayabilirsiniz.

Dudaklarınızı unutmayın





Hava soğudukça dudaklarınızın kurumasını ve çatlamasını önlemek için yapmanız gereken bakımı maskenizi takarken de uygulayabilirsiniz. Vazelin ya da dudak koruyucuyu cildinizi temizledikten sonra ve maskenizi takmadan önce sürün.

Makyaj yapmaya ara verin





Özellikle cilt ve dudak makyajı yapmak, o makyajı maske takarken bozmamaya çalışmak çok zor. Evet makyaj yapmak harika bir his olabilir ancak maske kullanırken bunu erteleyebilirsiniz. Sadece göz makyajı yapmak da bir alternatif olabilir. Maskara, far ve eyeliner ile harikalar yaratın!

Yeni ürünlere karşı dikkatli olun





Uzun saatler boyunca maske takmanız gerekiyorsa yeni cilt ürünlerini denerken biraz daha dikkatli olmalısınız çünkü irritasyona sebep olabilirler. Özellikle cildi soyan ürünleri daha sonra denemek için saklayın! Eğer cildiniz hali hazırda tahriş olmuşsa kullandığınız ürünleri azaltmaya çalışabilirsiniz.