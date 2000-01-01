Araştırmalar A vitamininin en saf hali olan retinolün genetik yaşlanma ve çevresel yaşlanma belirtilerini tersine çevirdiğini gösteriyor. Peki nedir bu retinol ve ne işe yarıyor?

Yazı: Gülru İncu



Retinol nedir?

• Cilt bakımında sıkça kullanılan içeriklerden biri olan retinol A vitamininin bir çeşidi. 50’li yıllarda retinolün abisi diyebileceğimiz retinoidler özellikle akne tedavisinde kullanılıyordu. Doktorlar retinolün çizgi ve kırışıklıkları giderdiğini keşfedince yaşlanma karşıtı bakımın en önemli unsurlarından birine dönüştü.



Ne işe yarıyor?

• Cildi sıkılaştırmak, pürüzsüzleştirmek, koyu lekelerin görünümünü azaltmak, akne ve siyah noktaları tedavi etmek için kullanılıyor. Bunların yanı sıra ince çizgi ve kırışıklıkları gideriyor. Retinoid reseptörler, deride doğal olarak bulunuyor. Bu reseptörler A vitamini türevlerini deri hücrelerine taşıyor ve kolajen üretimini tetikliyor.



Nasıl çalışıyor?

• Gençken cilt hücreleri düzenli olarak artıyor, sonuçta cilt parlak, gergin ve ışıltılı görünüyor ama yaş ilerledikçe yeni hücre üretimi azaldığı için bu işlem zayıflıyor ve cilt yüzeyi yeteri kadar beslenemiyor. Cilt sağlıklı rengini yitiriyor, lekeleniyor ve derin kırışıklıklar kendini hissettiriyor. Retinol bu işlemi normal haline döndürmeye yardımcı oluyor.



Neden kullanılmalı?

• Retinol, cildin kolajen ve elastin üretimini tetiklemeye yardımcı olduğu için kendini yenileme sürecini de hızlandırıyor. Araştırmalar gösteriyor ki A vitamini türevleri cildi kalınlaştırma etkisine sahip. Bu nedenle cilt daha iyi bir yapı kazanıyor yani cilt kalitesi artıyor.



Nasıl kullanılmalı?

• Retinolün kullanma şekli cildinizin tipine ve kullandığınız kremin içindeki retinol miktarına göre değişiyor. Cildinizi retinole alıştıra alıştıra kullanmalısınız. Başlangıç aşamasında haftada 1 veya 2 kez sürebilirsiniz. Bezelye büyüklüğünde bir miktar yeterli. Cildinizin toleransı geliştikten sonra bu sayıyı kademeli olarak artırabilirsiniz. Retinol güneş ışığına ve havaya maruz kaldığı zaman gücünü kaybediyor. Ayrıca ciltteki ışığa duyarlılığı azaltıyor. Bu nedenle gece kremi dışında kullanılacaksa sonrasında mutlaka geniş spektrumlu güneşten koruyucu yani SPF katkılı bir krem kullanmalısınız.



Kimler için uygun değil?

• Herkesin cildi retinole farklı tepki veriyor. Bunun nedeni kızarıklık, pullanma, soyulma gibi problemler yaşayanların cildinde yeterli miktarda retinoid reseptörü olmaması. Rosacea ve egzama problemi yaşayan kişiler için çok uygun değil, çünkü bu güçlü içerik, bu tip ciltlerde daha fazla hassasiyete neden olabiliyor.





