Mevsimler cildimizi nasıl etkiliyor?

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Ebru Güner, mevsimlerin olumsuz etkilerinden korunmamız için alınacak önlemleri anlatıyor.

Son dönemde artan hava kirliliği, asit yağmurları, egzozlar, fabrika dumanları, endüstriyel çağın getirdiği zararlılar, derimizde ve iç organlarımızda serbest radikal adını verdiğimiz moleküllerin oluşmasını sağlar. Bu moleküller hücre ölümüne ve yaşlanmasına, hatta kanser gelişimine sebep olur. Mevsimler ve mevsim değişimlerinde yaşanan ısı, nem, rüzgar, ultraviyole değişiklikleri cilt üzerindeki nemi ve florayı olumsuz yönde etkiler. Yazın güneşe maruz kalan deri renk değiştirir, derinin yüzeyinde kabalaşma ve sarımtırak kalınlaşma dikkati çeker, cilt yaşlanır. Kış mevsiminde soğuk hava koşulları ve sert rüzgarlar ise cildi kurutur, nemsiz bırakır. Kuru ciltlerde bu daha belirgindir. Döküntüler, sedef ve egzama gibi hastalıklar, kaşıntılar ve duyarlılık artar. İlkbahar ve sonbaharda ise saç dökülmeleri çoğalır, bazı dermatitler bu mevsimlerde alevlenir.

