Sürekli dezenfekte ettiğimiz ve yıkadığımız ellerimiz, yüzümüz ve vücudumuzu saran cildimizin bu dönemde daha iyi bir bakıma ihtiyacı var.

Bu dönemde cildin ihtiyaç duyacağı ve ona iyi gelecek ürün önerileri:



Neutrogena Norveç Formülü El Kremi Dermatologlar tarafından geliştirilen etkili cilt bakım ürünlerinin lider markası olan Neutrogena kuvvetli Norveç Formülü ile, zorlu kış koşullarında çalışan Norveçli balıkçıların soğuk hava ve deniz suyundan kuruyan, hasar gören ellerinden ilham alınarak geliştirildi.



Neutrogena Norveç Formülü El Kremi, en zor koşullarda bile gösterdiği etki ile ellerine özen gösterenlerin kalbindeki yerini koruyor. Norveç Formülü El Kremi’nin bu başarısı, tek bir damlasının en kuru elleri bile anında nemlendirip rahatlatmasından kaynaklanıyor.

