Bu dönemde cildin ihtiyaç duyacağı ve ona iyi gelecek ürün önerileri:
Dermatologlar tarafından geliştirilen etkili cilt bakım ürünlerinin lider markası olan Neutrogena kuvvetli Norveç Formülü ile, zorlu kış koşullarında çalışan Norveçli balıkçıların soğuk hava ve deniz suyundan kuruyan, hasar gören ellerinden ilham alınarak geliştirildi.
Neutrogena Norveç Formülü El Kremi, en zor koşullarda bile gösterdiği etki ile ellerine özen gösterenlerin kalbindeki yerini koruyor. Norveç Formülü El Kremi’nin bu başarısı, tek bir damlasının en kuru elleri bile anında nemlendirip rahatlatmasından kaynaklanıyor.