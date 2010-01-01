"İşinizi kolaylaştıran ürünler taşıyın!”

Nihal Kanık kimdir?

"2010 yılında hobi olarak blog yazmaya başladım. Hobi olarak başladığım blog yazarlığı zamanla ikinci işim haline geldi, çeşitli dergilerde güzellik editörlüğü yapıyor, birkaç markanın sosyal medya koordinatörlüğünü yürütüyorum. Yeni ürünler denemeyi, keşfetmeyi ve bunları paylaşmayı çok seviyorum aynı zamanda profesyonel iş hayatıma yoğun bir tempoda devam ediyorum. Tam bir rock müzik tutkunuyum."





Hangi yaşta, hangi bakım yapılmalı?

20’li yaşlarda cildi çok yormadan ve tembelleştirmeden hafif bakımlar yapılmalı. Temel görev cildi nemlendirmek olmalı, 25 yaşından itibarense yavaş yavaş antiaging bakımlara yönelip, ince çizgilerin derinleşmesini önlemek gerekiyor, yine cilde kaybettiği nemi sağlamak öncelikli görevler arasında olmalı. 30 ve sonrası için ise antiaging bakımlar rutin haline gelmeli.

Makyaj çantasının olmazsa olmazları

Yoğun iş/okul temposunda yaşayan kadınlar olarak elimizin altında işimizi kolaylaştıran ürünler olması gerekiyor. Aynı zamanda beklenmedik durumlara da anında müdahale edebilmek için gerekli yardımcıların hep makyaj çantamızda bulunması gerekiyor.

Makyaj çantanızda bulunması gereken ‘olmazsa olmaz’ malzemeler

• Cımbız: Belirginliğini gün ışığında fark ettiğiniz tüyleri hızla ortadan kaldırmak için gerekli.

• Pudra: Cildinizde parlama veya yağlanma gibi durumlar yaşanması halinde ilgili bölgeleri sabitleyip, canlı görünmeniz için gerekli.

• Ruj: Makyaj çantalarının demirbaşı olan bir ürün. Gün içinde en çok tazelenme gerektiren ürün olduğu için makyaj çantalarında mutlaka bulunmalı.

• Dudak kalemi: O gün sürdüğünüz rujunuzla uyumlu dudak kalemi, profesyonel ruj uygulaması için işinizi kolaylaştırır.

• Kapatıcı: Lekeler, kızarıklıklar ve göz altı morlukları gibi sorunları gizlemek için çantanızın demirbaşı olmalı.

• Allık: Yoğun şehir temposunda matlaşan cilde gün içinde renk katmak için mutlaka çantanızda yer almalı.

• Lip balm: Dudaklarınızın kurumasını önlemek için çantanızdan ayırmamanız gereken ürün.

• Makyaj temizleme mendili: Gün içinde makyaj tazelemenizi kolaylaştırması ve bozulan makyajı düzeltmek için birebir!

• Maskara: Bakışlarımızı vurgulayıp gözlerimizi ön plana çıkaran bu silahı çantamızdan eksik etmek haksızlık olur.

Selfie’de güzel çıkmak için...

Biz kadınlar her fotoğrafta güzel çıkmak isteriz. Fotoğraflarda güzel çıkmak için zoraki pozlardan ziyade rahat olmak gerek. Daha sonra teknik birkaç ayrıntıya dikkat etmeli. Hangi profilden, açıdan daha iyi göründüğünüzü tespit edip çekimlerinizi ona göre yapmalısınız. Küçük açılı yan duruşlar daha hoş bir görüntü ortaya çıkarıyor. Aslında kolay görünen selfie çalışmalarında başarılı sonuç almak için kompozisyon çok önemli. Orantılı bir arka plan görüntüsü olmazsa olmaz, karmaşadan uzak bir fon seçilmeli, böylece dikkat dağıtıp göz yormazsınız. Profesyonel çekimlerde olduğu gibi selfie çekerken de ışık en önemli faktörler arasında. Gün ışığı etkili sonuçları yaratıyor, gün ışığından yararlanmak doğal görünüm elde etmenizi sağlar. Doğal ışıkta daha canlı ve güzel görünürsünüz. Tepe ışıklandırmalarından kaçının. Gölgelenmeler yapacağı için göz altlarını çökük ve koyu yansıtıp, olduğundan daha yorgun bir ifade verebilir. Kullandığımız akıllı telefonlarla uyumlu programlar sayesinde ufak rötuşlar ve efektlerle selfie’lerinize dinamizm katabilirsiniz. Ancak, her şeyin aşırısı zararlı. Aşırı filtrelemek ve renklerle oynamak fotoğrafın olduğundan çok farklı hatta bazen komik görünmesine neden olabilir. Selfie çekerken kolunuzu fazla uzatmayın, eğer böyle bir gereksiniminiz varsa selfie çubuğu kullanın. Fazla uzatılan kollar fotoğrafta ekstra büyük görünür ve bu da hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarır.

Tırnak bakımı

Tırnak bakımında zeytinyağı-limon karışımı vazgeçemediğim kurtarıcı bir bakım. Sıkılmış yarım limonun içine bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ekleyip tırnaklarınızı tek tek o dilimin içinde masaj yaparak bekletebilirsiniz. Bu yine sıklıkla kullandığım en etkili yöntemlerden birisi. Jet hızıyla bakım sağlıyor. Bir ay boyunca haftada üç gün yapmalısınız. Bir ay sonunda tırnakların üstündeki çizgilenmeler geçiyor, sararmalar yok oluyor ve tırnak daha sert oluyor. Oje kullanmadan beyaz sağlıklı tırnaklara bu yöntemle kavuşabilirsiniz. Bu işlem sonrası ellerinizi ılık su ile yıkayıp vazelin tarzı yoğun nemlendirici bir krem ile nemlendirmelisiniz. Saçlarınızın ve tırnaklarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız günde en az 1.5 litre su içmeyi ve haftada iki kere taze soğan yemeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.



Kısa kısa...

Sabah 05.00’te kalkarım.

Planladığım işleri yapmadan mutlu olamam.

Parfümüm Chanel Chance Eau Tendre.

Rujum Mac Viva Glam Rihanna.

Ojede favori renklerim bordo ve siyah.

Saçlarımın rengini bir kere değiştirdim. Saç rengim konusunda tutucuyum, modeliyle oynarım ama rengiyle asla!

Ayda iki kez kuaföre giderim.

Yatmadan önce göz çevresi kremi ve lip balm sürüp bir bardak su içerim.

Yanıma makyaj çantamı ve parfümümü almadan evden çıkmam!

Kendimde en beğendiğim gözlerim ve tırnaklarım.

Benim için güzellik doğal, sağlıklı ve temiz görünmektir.