Özge Ulusoy'dan cilt bakım önerileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Cildinizi şımartın!

Cildinizde siyah nokta problemi yaşıyorsanız onları sıkmak yerine haftada bir uygulanan kolay maskeyle siyah noktalarla vedalaşabilirsiniz. Eğer cildiniz mevsim şartlarının da etkisiyle pul pul dökülüyorsa doğal bir peeling ve nem maskesi yapabilirsiniz.



Siyah nokta problemi için

Ufak bir kase yoğurdun içine bir tam limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Sonra bunu yüzünüzde yarım saat bekletin. Kuruyan karışımı ılık suyla yıkayın. Limon akneleri kuruturken, siyah noktaları azaltır ve cildinizi temizler. Yoğurt ise, ciltteki yağ miktarını düzenleyerek cildinizi besler ve nemlendirir.



Pul pul dökülen kuru ciltler için

Kendinize şöyle köpüklü bir Türk kahvesi yapın ve keyifle için. İçtiğiniz kahvenin telvesi henüz soğumadan yüzünüze sürün. Şaka değil, kahve telvesi muhteşem bir peeling! Göz altları dahil telve kuruyana kadar ovalayın. Kahvenin fazlası dökülecektir. Ardından yüzünüzü ılık suyla durulayın. İşte size arınmış, pırıl pırıl bir cilt! Ardından cildinizi nemlendirecek bu maskeyi yüzünüze sürün. Bir çorba kaşığı sütü ve bir yumurta sarısını bir kasede karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayıp tülbent gibi ince bir kumaşla yüzünüzü örtün. Bu şekilde yarım saat bekleyin ve bir bezle silin. Ardından önce ılık, sonra soğuk suyla yıkayın.