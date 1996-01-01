Cildinizi baştan aşağı arındırmak için ihtiyacınız olan malzemelerin çoğu mutfağınızda var. Ev yapımı vücut scrub tariﬂeriyle peeling uygulamasına hemen başlayın!

Deniz, kum, güneş üçlüsü tatil yaparken iyi geliyor ama sonrasında ciltte yarattığı etkilerle biraz moral bozabiliyor. Kuruluk, leke, kaşıntı, çatlak ve buna benzer problemleri beraberinde getirerek, bakım seansı için harekete geçmenizi sağlıyor. Kozmetik ürünlerle aranız iyi değilse ve doğal yollarla çözüme gitmek istiyorsanız, evde pratik ve hızlı yollarla yapabileceğiniz tariflerle peeling etkisini başlatabilirsiniz. Cildinizi ölü deriden arındırarak daha canlı hale getirmek için mutfağınızdaki birkaç temel malzemeden yardım almanız mümkün. Sağlıklı derinin ortaya çıkması için uygulayacağınız ev yapımı ve doğal vücut scrub’ları, duş öncesinde yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlayacak.







İç Açıcı Nane

Malzemeler

- 100 g toz şeker

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı

- Birkaç damla nane aroması ya da yağı

- 1 çay kaşığı limon suyu

- Birkaç yaprak taze nane



Hazırlanışı

Bir kaba aldığınız toz şeker ve Hindistan cevizi yağını yavaş yavaş karıştırın. Sürülebilecek kıvama

getirdikten sonra limon suyunu ekleyin. Ardından nane aromasını ve ince ince kıydığınız nane yapraklarını ilave ederek, küçük bir kavanoza al��n. Deniz ve güneşten zarar görmüş el ve ayaklarınıza sürüp, durulayın. İki günde bir uygulayabilirsiniz.







Yumuşacık Bir Ten

Malzemeler

- 100 g toz şeker

- 80 g çekilmiş kahve

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı toz tarçın



Hazırlanışı

Macun kıvamını elde edene kadar tüm malzemeleri iyice karıştırın. Ardından vücudunuzun kuruyan bölgelerine uygulayabilirsiniz. Cildinizde yağlı bir his bırakmasını istemiyorsanız, sabunla yıkayarak durulayabilirsiniz.







Mis Gibi Lavanta

Malzemeler

- 6-8 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı lavanta

- 1 yemek kaşığı taze biberiye

- 50 g deniz tuzu



Hazırlanışı

Malzemeleri iyice karıştırın. Ardından küçük bir kavanoza koyun. Her kullanım için bir tatlı kaşığı kadar tuzu alıp dairesel hareketlerle cildinize sürün. 3-5 dakika bekletip, durulayın.







Gül Kokusu

Malzemeler

- 200 g toz şeker

- 50 g deniz tuzu

- 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 2 yemek kaşığı jojoba yağı

- 3 tatlı kaşığı gül suyu ya da gül esansı



Hazırlanışı

Hindistan cevizi yağını eritin. Jojoba yağıyla birlikte karıştırın. Ardından

içine gül suyu ya da gül esansı ekleyin. Deniz tuzu ve şekeri de ilave edip, iyice karıştırın. İsterseniz içine birkaç damla pembe gıda boyası koyarak renklendirebilirsiniz.







Limon Ve Portakal Ferahlığı

Malzemeler

- 50 g deniz tuzu

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 dilim limonun suyu

- 2 dilim portakalın suyu

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri blender’a koyup, pürüzsüz olana kadar karıştırın. Haftada ya da iki haftada bir banyoda bütün vücudunuza uygulayabilirsiniz.



