Sağlıklı bir cilt için bakım önerileri

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Sağlıklı bir cilde ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak için birtakım uymamız gereken kurallar var. Bunlar neler mi? Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Ebru Güner sorumuza ışık tutuyor.

• Çevresel ve kimyasal ajanlardan kaçınmalısınız. Bunlar hem içeriden hem de dışarıdan deriyi etkileyerek serbest radikal oluşumuna neden olur. Serbest radikaller cilt dahil tüm dokularda kanserojen etkilere, romatizmal rahatsızlıklara, yaşlanmaya ve doku kalitesinin bozulmasına neden olur. Sigara ve alkol tüketimi de bu etkin olumsuzlardan birisi.

• Cildi en fazla yaşlandıran şey güneş. Ozon tabakasının incelmesi, bağışıklığımızın azalması, stres, kimyasallara maruz kalmak cilt kanserini tetikler.

• Özellikle yaz ve kış mevsimlerinde UV-A ve UV-B’ye karşı koruyan güneş koruyucular kullanılmalı ve bunlar dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli, gün içinde 2-3 saatte bir yinelenmeli.

• Kışın hyaluronik asit, squalen, seramid içeren nem bakımları ve maskeleri uygulayın. Vücudun açıkta kalan yüz, eller gibi bölgeleri soğuk hava koşullarından korunmalı ve evde kullanılan nemlendiricilerle desteklenmeli. Cildi temizleyen ajanlar agresif olmamalı ve sabun içermemeli.

• Sağlıklı bir cildin kuralı günümüzde bilinçli olmaktan geçiyor. Büyüklerinizin sağlıklı görünen ciltlerini görüp hiçbir şey yapmadan böyleydi diye düşünmek yanlış. Çünkü artık kimyasalların, teknolojilerin, zararlı güneş ışınlarının, artan stresin ve azalan bağışıklığın çağı. Günümüze adapte olmadan sağlıklı kalmayı başaramazsınız. Koruyucu önlemler almalı, gerekeni gerektiğinde yapmalısınız.