Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için geliştirilen Uriage Bariesun Lotion SPF 50+, içeriğindeki termal su sayesinde cildi korurken besliyor.

Minimum kimyasalla maksimum koruma sağlayan Uriage Bariesun Lotion SPF 50+, ciltte alerjik reaksiyona neden olabilecek güneş filtresi oktokrilen içermiyor.



Alerjik ve hassas cilde sahip olanları da düşünen Uriage, alerji riskini minimize etmek için özel olarak portakal, armut, uçkun, siklamen, gül, alıç, sedir, sandal ağacı, vanilya ve misk gibi seçilmiş doğal bitki esanslarını ürünlerinde kullanıyor. İçeriğindeki A ve C vitaminleri sayesinde cildi beslemeye de yardımcı olan ürünün güneşe çıkmadan yarım saat önce ve 3 saatte bir kullanılması öneriliyor.