Son dönemlerin en popüler metropol alışkanlığı günlük SPA'lar.

Stres kapıda kalıyor

Sultanlara layık güzellik ve sağlık dolu bir güne kim karşı koyabilir. Çırağan Palace Hotel Kempinski bünyesinde yer alan Onacua SPA, kapısından girdiğiniz andan itibaren size keyif dolu dakikalar yaşatıyor. Bornozunuz, terlikleriniz ihtiyacınız olan her şey size sağlanıyor. Tek yapmanız gereken bakım paketlerinden birini seçmek. Örneğin 140 dakika süren Onacua Serenity paketinde aynı anda uygulanan Hidroterapi Banyosu ile vücudunuza dirilik ve sıkılık sağlarken bir yandan baş masajı ile ruhunuzun derinliklerine kadar gevşeyip rahatlıyorsunuz. Üstüne Zen terapi ile eski Hint yüz masajı, lenf masajı, refleksoloji masajlarının dengeleyici ve rahatlatıcı etkisini bedeninize armağan ediyorsunuz. Onacua SPA'da çamur bakımı ve yosun bakımları, su terapisi, sıcak taşlarla terapi, Türk hamamı ve ünlü kese masajı, nemlendirici cilt bakımları, İsveç masajı ile hazırlanan değişik paketler bulunuyor. Egzersiz ve beslenme programları da cabası... Tel: (0212) 326 46 46