Stres kapıda kalıyor
Sultanlara layık güzellik ve sağlık dolu bir güne kim karşı koyabilir.
Çırağan Palace Hotel Kempinski bünyesinde yer alan Onacua SPA,
kapısından girdiğiniz andan itibaren size keyif dolu dakikalar
yaşatıyor. Bornozunuz, terlikleriniz ihtiyacınız olan her şey size
sağlanıyor. Tek yapmanız gereken bakım paketlerinden birini seçmek.
Örneğin 140 dakika süren Onacua Serenity paketinde aynı anda uygulanan
Hidroterapi Banyosu ile vücudunuza dirilik ve sıkılık sağlarken bir
yandan baş masajı ile ruhunuzun derinliklerine kadar gevşeyip
rahatlıyorsunuz. Üstüne Zen terapi ile eski Hint yüz masajı, lenf
masajı, refleksoloji masajlarının dengeleyici ve rahatlatıcı etkisini
bedeninize armağan ediyorsunuz. Onacua SPA'da çamur bakımı ve yosun
bakımları, su terapisi, sıcak taşlarla terapi, Türk hamamı ve ünlü kese
masajı, nemlendirici cilt bakımları, İsveç masajı ile hazırlanan
değişik paketler bulunuyor. Egzersiz ve beslenme programları da
cabası... Tel: (0212) 326 46 46