Selülite karşı ne yapılmalı?

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beauty-edit.com editörlerinden Eda Şentürk'ün selülit konusundaki önerileri...

Selülitin en kolay tanımı; cilt ve cilt altı yağ dokusundaki yapısal bozulmalar sonucu, ciltte girintili çıkıntılı, portakal kabuğu görüntülerinin meydana gelmesi. Neyse ki bu soruna çözüm olabilecek birçok ürün mevcut. Selülit savaşı devamlılık ve sabır isteyen bir süreç. Beslenmenizden yaşam tarzınıza; ürünleri doğru bir şekilde uygulamaya kadar istikrarlı bir periyot gerektiriyor. Sadece selülit kremleri kullanarak maalesef etkili bir sonuç almak oldukça zor. Kan dolaşımını hızlandıracak masajlar, selülit kremlerini istikrarlı bir şekilde kullanmak, bol su içmek, doğru beslenmek, spor yapmak bu savaşın olmazsa olmazlarından...

Bilinen selülit karşıtı bir diğer içerik ise kafein. Kafein, bağ dokudaki suyu emerek, çukurların ve izlerin görüntüsünü hafifletmeye yardımcı oluyor. Bu yüzden içeriğinde kafein olan selülit ürünleri seçmeye özen gösterin.

Ayrıca doğal yağların onarıcı özelliği de selülit savaşında oldukça etkili. Örneğin, aspir, susam ve defne tohumu yağlarından elde edeceğiniz karışımla selülit karşıtı bir ürün elde edebilirsiniz. Yağların antioksidan özellikleri sayesinde vücutta bulunan serbest radikallerin de temizlemesi söz konusu.