Selülitle savaş

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Savaşı siz kazanın!

Mutfağınızda ya da yakın çevrenizde kolayca bulabileceğiniz besinler sayesinde selülitlerden kurtulmak sandığınızdan daha kolay. Yapmanız gereken sadece vücutta biriken toksinleri atmaya yardımcı olacak bir beslenme düzeni uygulamak.



Halk arasında yaygın olarak portakal kabuğu görüntüsü olarak bilinen selülit, yaş sınırı gözetmeksizin pek çok kadının yaşadığı sorunlardan biri kuşkusuz. Cildimize elastikiyetini kazandıran unsurlar bağ dokusunda bulunan kolajen ve elastindir, oysa cildimiz, sağlıksız beslenme, güneş ışınları, sigara, alkol, çevre kirliliği gibi faktörlerden olumsuz etkileniyor. Bunun sonucunda da kolajen ve elastin doku yıpranıyor, cildin elastikiyeti azalıyor. Uzmanlar yeterli miktarda su içmenin selülit oluşumunun engellenmesinde çok etkili olduğunu söylüyor. Aşırı miktarda tüketilen kahve, çay ve asitli içeceklerin ise selülit oluşumunu artırdığı da rivayetler arasında.

Selülitin en sık görüldüğü bölgeler uyluklar, kalçalar ve baldırlar. Hormonal nedenler, dokularda su tutma özelliği nedeniyle selülite zemin hazırlıyor. Yine, günümüzde sürdürülen hareketsiz yaşam ve iş koşullarının getirdiği masa başında oturarak yapılan işler, lenfatik sistem ve kan dolaşımını zayıflatıyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Kazanç: “Artan yağ dokusunun kolajen ve elastin yapılarını yıkıma uğratması ve yağların yukarıya doğru çıkıntılar oluşturması ile cilt üstünde selülit adını verdiğimiz pürüzlü bir görünüm oluşur. Selülit vücudun yağ dokularıdır” diyor ve selülitten korunmak için nasıl beslenmemiz gerektiğini anlatıyor.



