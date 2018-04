Düşmanla savaşmak için önce onu tanımak gerek.

SELÜLİT NEDEN OLUYOR?

Vücuttaki portakal kabuğu görünümü sıkışmış yağ hücrelerinden kaynaklanır. Yağ hücreleri cildin altında, bağ dokusu arasında sıkışır. Bağ dokusu arasına sıkışmış yağ hücreleri de yüzeye doğru itilince ciltte pütürlü bir görünüm ortaya çıkar. Genetik eğilim, özellikle östrojen seviyesinin oluşturduğu dolaşım bozukluğu gibi hormonal nedenler, kilo almak ve egzersiz yapmamak, ilerleyen yaşla birlikte cilt altı bağ dokusunun zayıflaması, hamilelik ve hatalı beslenme gibi pek çok neden selülit oluşumuna neden oluyor. Selülitle savaşta bu besinlerden en az üçünü her gün almaya çalışın.



SU

Bol su içmek kan dolaşımının düzenlenmesini sağlar ve ödemin oluşmasını önler. Ayrıca yağ hücrelerinin emilimini sağlamak gibi önemli bir rol de üstlenir. Günde en az 2.5-3 litre su içmeye özen gösterin.



ANANAS

İçeriğinde bulunan bromelain enzimi sayesinde yağ hücrelerinin çevresini saran deforme olmuş kolajen dokuyu parçalıyor ve yağların depolanmasını önlüyor. Ayrıca bölgesel ödemi de engelliyor. Bu etkileri sayesinde selülit oluşumunu önleyen mucizevi besinler arasında yer alıyor. Her gün bir ince dilim taze ananas yemeyi ihmal etmeyin.



MAYDANOZ, BROKOLİ, KARNABAHAR, PORTAKAL

Zengin bir antioksidan olan C vitamini kolajen yapımında önemli bir rol oynar. Böylece deri altındaki bağ dokusunu güçlendirir. C vitamininden zengin olan brokoli, turunçgiller, maydanoz, yeşil biber ve karnabahar gibi sebze ve meyveler sofranızda bolca bulunsun. Örneğin, her sabah kahvaltıda bol miktarda maydanoz, kırmızı veya yeşil biber yiyebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeklerinizde de C vitamininden zengin besinleri asla ihmal etmeyin.



SOMON BALIĞI

Somon gibi yağlı balıkta bolca bulunan omega-3 damarları genişleterek kan akışının ve dolaşımının rahatlamasına katkıda bulunuyor. Haftada 2-3 gün balık tüketin.



KETEN TOHUMU

Omega-3 yağ asidinden zengin olan keten tohumu damarları genişleterek kan dolaşımının rahatlamasına katkıda bulunuyor. Her sabah kalktıktan sonra 2-3 tatlı kaşığı öğütülmemiş keten tohumu yiyin. İsterseniz, keten tohumunu yoğurtla karıştırabilirsiniz.



ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ, TOZ KAKAO

İçeriğinde bioflavonoid olan bu besinler kolajeni yıkan enzimleri bloke eder ve bağ dokusuna destek olurlar. Üzüm çekirdeği ve toz kakao bu maddeden zengin besinler.



SOĞAN VE SARıMSAK

Kan basıncının ve dolaşımının rahatlamasını sağlar. Her gün yemeklerinizde ve salatalarınızda bu ikiliden bolca bulunsun.



ZENCEFİL

Kanın pıhtılaşmasını azaltan fonksiyonu sayesinde dolaşımı rahatlatıyor. Her gün 5-6 kibrit çöpü şeklinde kestiğiniz zencefili çayınızın içine katabilirsiniz.



MUZ

İçerisinde yer alan potasyum ile kan basıncını düşürerek dolaşıma yardımcı oluyor ve dokuları atık maddelerden temizliyor. Sindirim ve düşük tansiyon sorununuz yoksa, günde bir adet muz tüketmenizde fayda var. Karpuz, avokado, havuç, fasulye ve bezelye de fazla miktarda potasyum içeriyorlar.



KEREVİZ

Kan damarlarının kasılmasını engelleyerek dolaşımın rahatlamasını sağlıyor.



YEŞİL ÇAY

İçeriğindeki kateşin ile yağ yakımını hızlandırıyor. Günde iki fincan yeşil çay içmenizde fayda var.



DOMATES SUYU

Domates, vücudu toksinlerden arındırıyor. Günde 2-3 bardak domates suyu içerek selülitlerin giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.



KUŞKONMAZ, BEYAZ VE KARALAHANA

Ödem söktürücü ve toksin atma özelliği nedeniyle bu besinler sofranızda sık sık yer almalı. Toksin atmak için beyaz lahana kürü de yapabilirsiniz. Bunun için kaynayan yarım litre suda 5-6 adet beyaz lahana yaprağını parçalamadan, ağzı kapalı bir tencerede hafif ateşte 10 dakika haşlayın. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez aç veya tok karnına birer su bardağı için. Kürü 5 gün boyunca ve her seferinde tekrar hazırlayarak uygulayın. 3 gün ara verdikten sonra küre 5 gün daha devam edin.



* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.