Sıkı ve pürüzsüz

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Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Kremi ve SelülitKremiyle, formda bir vücuda sahip olmak isteyen kadınlar daha sıkı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşuyor.