Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Kremi, vücudun doğal yapısında bulunan Koenzim Q10 miktarını artırarak cildin sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Nemlendiricinin içeriğindeki Koenzim Q10 hücrenin enerji üretimini hızlandırıyor, L-Karnitin yağ asitlerinin enerjiye dönüşmesine yardımcı oluyor, Kreatin ise hücrenin enerji taşı gibi işlev görerek ihtiyaç anında enerjiyi açığa çıkarıyor. Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Kremi, hücrelerin enerji seviyesini artıran formülüyle, sadece 2 haftada** daha sıkı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.
Nivea Q10 Selülit Kremi, düzenli kullanıldığında masaja gerek olmadan kadınları selülitten kurtarıyor. Koenzim Q10, L-karnitin ve lotus çiçeği özü içeren güçlü formülüyle, hücredeki enerji üretimini hızlandıran krem, yağ asitlerinin enerjiye dönüşmesini destekliyor. Kanıtlanmış sonuçlara göre3 haftada selülit görünümünü gözle görülür derecede azaltıyor.
Nivea, daha az zamanda daha yoğun çözüme ihtiyaç duyanlar için, 10 günde etkisini gösteren Nivea Q10 Selülit Serumu sunuyor. Serum, 10 kat konsantre L-karnitin içeren formülüyle, yalnızca 10 günde selülitlerde azalma ve ciltte sıkılaşma sağlıyor.
** In vitro test.
NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Nemlendiricisi : 34,50 TL
NIVEA Q10 Selülit Kremi : 42,50 TL
NIVEA Q10 Selülit Serumu : 42,50 TL