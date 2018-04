Soru & Cevap

Olduğundan daha genç görünen, sağlıklı bir cilde sahip olmak için neler yapmalı, nelerden uzak durmalı?

Soru: Kahverengi lekelerden nasıl kurtulabilirim?

Cevap: Cilt lekelerinin en önemli nedenlerinden biri güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak. Sonbahar cilt lekelenmelerinin en yoğun yaşandığı dönem. Yaz-kış mutlaka güneş koruma faktörüne sahip bir krem kullanın ve antioksidan içeren bir serumla cildinizi yenileyin. C vitamini gibi antioksidan içeren kremler güneşin zararlı etkilerini nötralize eder.



Clinique even better clinical dark spot corrector, TL 215