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Soru & Cevap

Olduğundan daha genç görünen, sağlıklı bir cilde sahip olmak için neler yapmalı, nelerden uzak durmalı?
Soru:  Kahverengi lekelerden nasıl kurtulabilirim?
Cevap:  Cilt lekelerinin en önemli nedenlerinden biri güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak. Sonbahar cilt lekelenmelerinin en yoğun yaşandığı dönem. Yaz-kış mutlaka güneş koruma faktörüne sahip bir krem kullanın ve antioksidan içeren bir serumla cildinizi yenileyin. C vitamini gibi antioksidan içeren kremler güneşin zararlı etkilerini nötralize eder.

Clinique even better clinical dark spot corrector, TL 215
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