ürdüğünüz rujda, kullandığınız deodorantta ya da fondötende pek çok kimyasal var. Toksik kimyasallar sadece ciltle ilgili problemlere değil, farklı sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Vücudunuzun maruz kaldığı kimyasal içerikleri biliyor musunuz?

Yazı: Gülru İncu



Formaldehit

(2-bromo, 2-nitropropane, DMDM hydantoin, formalin, quaternium-15, methanal, oxomethane, bronopol): Nemlendiricilerde, ojelerde, kirpik yapıştırıcılarında, cilt temizleyicilerinde ve maskelerde bulunuyor. Kanserojen. Astım gibi solunum sistemi rahatsızlıklarını tetikliyor ve bağışıklık sistemine zarar verebiliyor.



Sadyum sülfal

(Sodyum Laurel Sülfat-SLS, Sodyum Lauret Sülfat (SLES), Sodyum Dodcyl Sülfat): Petrol kökenli bu madde banyo köpüklerinde, sabunlarda ve şampuanlarda bulunuyor. Böbrek ve solunum sistemi hastalıklarının yanı sıra gözlerde ve ciltte tahrişe neden oluyor.



Paraben

(Etil alkol ya da ethanol, metil alkol ya da methanol, izobütil alkol, bütil alkol ya da butanol, izopropil paraben): Losyonlarda, kremlerde ve fondötenlerde ürünlerin raf ömrünü uzattığı için koruyucu olarak kullanılan bir madde. Son yıllarda yapılan araştırmalar paraben ile meme kanseri arasında bir ilişki olduğunu gösterdiği için son dönemde kullanımına özellikle dikkat ediliyor.



Ftalat

(DBD, DEHP, DEP): Ojelerde, banyo tuzlarında ve losyonlarda bulunuyor. Hormon dengesizliklerine ve tiroide neden olabiliyor.



Parafin ve mineral yağlar

Makyaj malzemelerinde, bebe yağlarında, saç kremlerinde ve duş jellerinde bulunuyor. Cilt yaşlanmasını ve alerjik reaksiyonları tetikliyor. Toksinlerin atılmasını zorlaştırıyor.



Yapay renklendiriciler

(FD&C, D&C): Bu harfler bir renk ve numaradan önce geliyor, örneğin D&C21 gibi. Petrol ya da kömür katranı kaynaklarından elde ediliyorlar. Ciddi anlamda kanserojen etkisi var.



Triklosan

Antibakteriyel özelliğinden dolayı akne tedavisinde kullanılan kremlerde, diş macunu, duş jeli ve sabun gibi pek çok ürünün içinde bulunuyor. Sudaki klorla reaksiyona girince kanserojen bir etkiye sahip oluyor. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına, başta tiroit olmak üzere hormonal hastalıklara neden olabiliyor. Araştırmalar triklosanın antibiyotiğe dirençli bakteri üretmeye katkıda bulunduğunu gösteriyor.



Dioksin

(PEG, PEG-100 Stearate, cetyl PEG, oksinol, nonoksinol, polisorbat 60 ve polisorbat 80, polietilen, polietilen glikol, polioksietilen): Köpürme özelliği olan temizleyicilerde, şampuan, duş jeli ve deterjanlarda bulunuyor. Kanserojen özelliği var. Merkezi sinir sistemi, solunum sistemi, böbrekler ve karaciğer hastalıklarına neden olabiliyor.



Propilen Glikol

Nemlendiricilerde, güneş kremlerinde ve banyo malzemelerinde bulunuyor. Cildi tahriş ediyor. Karaciğer ve böbrekler için zararlı.