Cilt deyince aklımıza çoğunlukla yüzümüz geliyor. Bunda kozmetik dünyasının daha çok yüz bakım ürünlerine yoğunlaşmasının etkisi var. Bu da bedenin gençliğini ve sıkılığını ihmal etmesine neden oluyor.

Dünyaca ünlü Paramedikal Eğitim Uzmanı Anna Rose, işte tam da bu sebepten dolayı 20 yılı aşkın kozmetik sektörü tecrübesinden sonra Brüksel’de açtığı güzellik enstitüsünde kadınların daha ince ve zinde bir vücuda sahip olması hayali ile bir vücut bakım markası olan La Rose Des Sables Paris’i yarattı. “Yeryüzünde varlığını sürdüren tüm kadınların vücut sesine kulak vererek onlara hak ettiği ritüeli sunmak vizyonuyla ilerleyen marka; vücuda yalnızca incelme ve rahatlık değil aynı zamanda dokuların konforunu sunacak, ışıltılı ve canlı bir cilt için ayrıcalıklı bakım ürünleri serisini sürekli genişletmeyi amaçlıyor. La Rose Des Sables Paris serisinin aktif madde birleşiminde ve formüllerinde özellikle organik tarımdan elde edilen hammaddeler, ayrıca yenilikçi doğal elementler bulunuyor. Patentli Molène® izotonik kaynak suyu, aktif bileşenlerinin bütünlüğünü muhafaza eden biyo-teknolojik işlemler ile dönüştürülmüş focus kahverengi deniz yosunu, deniz rezenesi, gotu kola ve Bora Bora pembe deniz kumu özütleri, formüllerde kullanılan en önemli elementler... Ürünlerde toksinlerden arındırma için aromatik narenciye kokusu (selvi , biberiye, sakız, ardıç), yenileme için ağaç kokusu (altın otu, papatya, tütsü, lavanta, adaçayı ve sandal ağacı), rahatlama için yeşil çiçeksi koku (bergamot, limon, gül, altın otu) kullanılıyor.

Romantik mumlar

Vücut için ayrıcalıklı bakım ürünleri sunan La Rose des Sables Paris, aynı zamanda romantik ve huzur dolu atmosfer yaratan mumlarını da sunuyor. Çiçeklerin yumuşak kokusu ve sandal ağacı özleri ile harmanlanmış mistik kokulardan oluşan Toscana Rose, koku dünyasının en baş içeriği oryantal kehribarı bizlere tanıtıyor. İlk anda gelen bergamot, limon ve ahududu kokusuyla La Rose des Sables’in Dark Vanilla mumu, odunsu ve misk bir hava yaratırken, narenciye ve meyve içerikli odunsu çiçek kokusuyla bulunduğu ortama yenilik katıyor.