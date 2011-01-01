• Tırnaklarınızın en az pahalı bir mücevher
kadar önemli bir aksesuar olduğunu
unutmayın. Ellerinizin ve ayaklarınızın
bakımlı ve güzel görünmesi tüm
kıyafetinize yansıyacak. Bu yüzden
tırnak modasını yakından takip etmeli
yeniliklerden korkmamalısınız.
• Kozmetik devlerinin oje koleksiyonlarını
bu denli zenginleştirmesi ve son birkaç
sezondur yaşanan oje çılgınlığı tırnak
modasındaki yenilikleri beraberinde
getirdi. Chanel’in 505 fırtınasından
Dior’un Paradise koleksiyonuna paletin
her rengini korkusuzca tırnaklarımızda
taşır olduk. Bu gelişmelerin yanı sıra
değişen oje trendleri geçmişten de
ilham almayı ihmal etmedi. Metalik
görüntüler 2011’de yeniden hayat
buldu, takma tırnaklar ise birer sanat
eseri değerinde desenlerle karşımıza
çıktı.
• Tüm bu yenilikleri takip etmenin yanı
sıra en önemli husus bakımlı ve sağlıklı
tırnaklara sahip olmak. Tırnak bakımı
alışkanlıkları son yıllarda giderek
değişiyor. Bu sayede, ortaya çıkacak
sağlık sorunlarına karşı da önlemler
alınmış oluyor.
Medical Park Göztepe Hastanesi Kopleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Vefa Gönenç'ten tırnak bakımı önerileri:
1. Önce Sterilizasyon
Tırnak bakımında kullanılan tüm
aletlerin sterilizasyonu çok önemli.
Hepatit B ve C gibi çok ciddi virüs
enfeksiyonları veya birçok mantar
enfeksiyonu manikür salonlarından
alınıyor. Alet sterilizasyonu için
en uygun yöntem ultrasonik bir
temizleyicinin ardından özel
sterilizasyon çözeltilerinden
(glutaraldehit gibi) yararlanmak.
2. Ojelerinizi silin
Tırnak bakımına, daha önceki
işlemlerden kalan cila artıklarının
temizlenmesi ile başlanmalı. Bu
amaçla kullanılan aseton, butil,
etil asetat veya benzer bileşikler
içeren maddeler, tırnak boyasıyla
birlikte tırnak plağından yağ
(lipit) kaybına neden olabiliyor.
Tırnaklarda aşırı kurumaya neden
olmamak için bu ürünlere bazı
yağlar eklemek gerekiyor. Bizim
bildiğimiz doğal badem yağı, susam
yağı ve bazı bitkisel yağ çeşitlerini
kullanabilirsiniz. Bu yağları,
asetonun içine katabileceğiniz gibi,
hemen arkasından bakım olarak da
uygulayabilirsiniz. Burada amaç yağ
kaybını hemen tolere edebilmek.
3. Tırnaklarınıza şekil verin
Bakımda bir sonraki adım; tırnağa
şekil verme işlemi. Tırnaklarınızı
keserken tırnak plağının tümüyle
hasarlanma riskini göz ardı etmeyin.
Bunun dışında, tırnak uçlarını
düzgün tutabilmek için düzenli
olarak tırnaklarınızı törpüleyin.
Zımparalı törpü veya metal
tırnak törpüsü kullanabilirsiniz.
Unutmayın, tırnak törpülerinin kişiye
özel olması şart. Hiçbir dezenfeksiyon
işlemine tabi tutulmayan törpüler
birçok enfeksiyonun bulaşmasına
neden olabiliyor, özellikle mantar
enfeksiyonlarına dikkat edilmesi
gerekiyor.
4. Tırnak etlerinizi kesin
Tırnak plağı üzerindeki
düzensizlikleri tırnak tamponu
ile giderebilirsiniz. Kutikül yani
tırnak eti temizliği öncesinde
bu kısımları yumuşatın. Bunun
için tırnaklarınızı önce sabunlu
suda bekletin, ardından kutikül
gidericiler uygulayın. Yaklaşık
10 dakika bekledikten sonra
da ellerinizi yıkayın. Ardından
çeşitli iticilerle veya makaslarla bu
kısımların fazlalıklarını alabilirsiniz.
Bunu yaparken tırnak-kutikül
bütünlüğünü bozmamaya özen
gösterin.
5. Oje zamanı!
Bakımda son olarak, bir kat
zemin astarı, üzerine renkli cila
ve onun da üzerine şeffaf üst astar
uygulayın. Bu sayede hem ojeniz
daha dayanıklı olur hem de ojenizi
çıkarırken tırnaklarınızda renk
kalıntıları kalmaz.