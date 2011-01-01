Tırnak operasyonu

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Ojeler en çılgın renkleriyle karşımıza çıktı.

• Tırnaklarınızın en az pahalı bir mücevher kadar önemli bir aksesuar olduğunu unutmayın. Ellerinizin ve ayaklarınızın bakımlı ve güzel görünmesi tüm kıyafetinize yansıyacak. Bu yüzden tırnak modasını yakından takip etmeli yeniliklerden korkmamalısınız.



• Kozmetik devlerinin oje koleksiyonlarını bu denli zenginleştirmesi ve son birkaç sezondur yaşanan oje çılgınlığı tırnak modasındaki yenilikleri beraberinde getirdi. Chanel’in 505 fırtınasından Dior’un Paradise koleksiyonuna paletin her rengini korkusuzca tırnaklarımızda taşır olduk. Bu gelişmelerin yanı sıra değişen oje trendleri geçmişten de ilham almayı ihmal etmedi. Metalik görüntüler 2011’de yeniden hayat buldu, takma tırnaklar ise birer sanat eseri değerinde desenlerle karşımıza çıktı.



• Tüm bu yenilikleri takip etmenin yanı sıra en önemli husus bakımlı ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak. Tırnak bakımı alışkanlıkları son yıllarda giderek değişiyor. Bu sayede, ortaya çıkacak sağlık sorunlarına karşı da önlemler alınmış oluyor.



Medical Park Göztepe Hastanesi Kopleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Vefa Gönenç'ten tırnak bakımı önerileri:



1. Önce Sterilizasyon

Tırnak bakımında kullanılan tüm aletlerin sterilizasyonu çok önemli. Hepatit B ve C gibi çok ciddi virüs enfeksiyonları veya birçok mantar enfeksiyonu manikür salonlarından alınıyor. Alet sterilizasyonu için en uygun yöntem ultrasonik bir temizleyicinin ardından özel sterilizasyon çözeltilerinden (glutaraldehit gibi) yararlanmak.



2. Ojelerinizi silin

Tırnak bakımına, daha önceki işlemlerden kalan cila artıklarının temizlenmesi ile başlanmalı. Bu amaçla kullanılan aseton, butil, etil asetat veya benzer bileşikler içeren maddeler, tırnak boyasıyla birlikte tırnak plağından yağ (lipit) kaybına neden olabiliyor. Tırnaklarda aşırı kurumaya neden olmamak için bu ürünlere bazı yağlar eklemek gerekiyor. Bizim bildiğimiz doğal badem yağı, susam yağı ve bazı bitkisel yağ çeşitlerini kullanabilirsiniz. Bu yağları, asetonun içine katabileceğiniz gibi, hemen arkasından bakım olarak da uygulayabilirsiniz. Burada amaç yağ kaybını hemen tolere edebilmek.



3. Tırnaklarınıza şekil verin

Bakımda bir sonraki adım; tırnağa şekil verme işlemi. Tırnaklarınızı keserken tırnak plağının tümüyle hasarlanma riskini göz ardı etmeyin. Bunun dışında, tırnak uçlarını düzgün tutabilmek için düzenli olarak tırnaklarınızı törpüleyin. Zımparalı törpü veya metal tırnak törpüsü kullanabilirsiniz. Unutmayın, tırnak törpülerinin kişiye özel olması şart. Hiçbir dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmayan törpüler birçok enfeksiyonun bulaşmasına neden olabiliyor, özellikle mantar enfeksiyonlarına dikkat edilmesi gerekiyor.



4. Tırnak etlerinizi kesin

Tırnak plağı üzerindeki düzensizlikleri tırnak tamponu ile giderebilirsiniz. Kutikül yani tırnak eti temizliği öncesinde bu kısımları yumuşatın. Bunun için tırnaklarınızı önce sabunlu suda bekletin, ardından kutikül gidericiler uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra da ellerinizi yıkayın. Ardından çeşitli iticilerle veya makaslarla bu kısımların fazlalıklarını alabilirsiniz. Bunu yaparken tırnak-kutikül bütünlüğünü bozmamaya özen gösterin.



5. Oje zamanı!

Bakımda son olarak, bir kat zemin astarı, üzerine renkli cila ve onun da üzerine şeffaf üst astar uygulayın. Bu sayede hem ojeniz daha dayanıklı olur hem de ojenizi çıkarırken tırnaklarınızda renk kalıntıları kalmaz.