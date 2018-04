Tırnaklar bakım ister

Tırnaklar The Nail Art’la güzelleşiyor…

Tıpkı ruhumuz ve bedenimiz gibi ellerimizin ve tırnaklarımızın da ilgiye, bakıma ihtiyacı var… Bakımlı ve her zaman özenli tırnaklara sahip olmaksa artık çok kolay… Kendine özen gösteren kadınların yakından bildiği The Nail Art, Etiler’den sonra şimdi de Caddebostan’da hizmetinizde!



6 yıldır sektörde, 4 yılı aşkın süredir Avrupa Yakası’nda Etiler’de güzellik sektöründe hizmet veren The Nail Art, ikinci şubesini Caddebostan’da açtı… Uzman Estetisyen Birgül Zorba yönetiminde hizmet veren The Nail Art markasının, Caddebostan’daki işletmesi ise genç Estetisyen Serap Koç’a emanet.



The Nail Art ailesi oluşturan ekibin önceliği “müşteri memnuniyeti”, “insan sağlığı” ve “hijyen”… Zira bilinçsiz yapılan manikür ve pedikürün AIDS’ten Hepatit B’ye birçok sağlık sorununa yol açtığının farkında olduklarının altını çizen The Nail Art ekibi, bu sebeple de tırnak ve cilt hastalıklarına karşı uzman kadrosuyla hizmet vermekte. “Modelaj tırnaklar” ve “profesyonel tırnak modelajında” estetik kavramını geliştiren The Nail Art’ın kullandığı ürünler ile yıllardır çalışan profesyonel tırnak stilleri olmazsa olmazlarından. The Nail Art Uzmanları, medikal eğitimlerini doktorlar tarafından, teknik bilgilerini ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı akademilerinden alarak gelen müşterilerine The Nail Art ayrıcalığını yaşatmakta.



Cadde The Nail Art’ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerse, ilk defa yapılan sauna manikür sisteminin uygulanması. Ayrıca gelen müşterilerinin cilt ve tırnak yapılarının analizi yapılarak tırnak yapılarına göre bakım yapılmakta.