Uygun fiyata gençlik!

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Pure Beauty Youth Restore serisi ile Watsons, sizi gençleşmeye davet ediyor.

Eğer tanışmayanınız varsa ‘Pure Beauty Youth Restore’ serisini yakından incelesin. Sadece Watsons’larda bulabileceğiniz bu seri, cildinize genç görünümü yeniden kazandıyor. ‘Youth Restore Lift & Nourish’ serisi, içeriğinde bulunan liftonin kompleksiyle cildinizin esnekliğini artırmaya ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor. Doğal güçlendiriciler olan kırmızı ginseng, yeşil havyar ve mavi lotus özleri suyu hapsediyor ve cildin nem oranının korunmasını sağlıyor. Yatıştırıcı özelliğe sahip aktif özler ve zenginleştirilmiş antioksidan karışımı sayesinde erken yaşlanma belirtilerini önlemeye ve cildinizin genç kalmasına yardımcı oluyor.