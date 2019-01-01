Deniz, kum, güneş güzel ama her güzel şeyin bir bedeli var. Yaz ayları ekstra bakım gerektiriyor. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

Vücudunuzun nem ihtiyacını karşılayan bir bakım cildinizin yazdan sonbahara geçişini kolaylaştırır ve yaşlılılık belirtilerinin azalmasını sağlar.





EĞER yazın cildinizin çok kuruduğundan şikayetçiyseniz shea yağı, tüm gün süren güçlü nemlendirme özelliğiyle en yakın dostunuz olabilir.

THE BODY SHOP SHEA BUTTER VÜCUT KREMİ 27.90 TL





SAF kakao yağı ile yapışkanlık hissi bırakmadan cildinizi nemlendiriyor. Yumuşacık ve esnek yapıyor.

VASELINE KAKAO IŞILTISI VÜCUT LOSYONU 25.95 TL





CİLDİNİZE ışıl ışıl bir görüntü verirken fındık yağı sayesinde nemlendiriyor. Portakal, greyfurt, ylang-ylang ve tonka fasulyesi yağlarının kokusu ise gün boyu kalıcı.

CLARINS SPLENDOURS IŞILTI VEREN VÜCUT YAĞI 125 TL





KAHVERENGİ yosun ekstresiyle cildinizin şekillenmesini sağlarken, sıkılaşarak canlanmasına yardımcı oluyor. Sarmaşık ekstresi ve C vitamini sayesinde cildinizin doğal elastikiyetine kavuşmasını sağlıyor.

ELANCYL SIKILAŞTIRICI VÜCUT KREMİ 99 TL





SHEA yağının güçlü nemlendirme etkisiyle cildinizin esnekliğini ve yumuşaklığını artırıyor.

FLORMAR COTTON CANDY&VANILLA DUŞ JELİ 9.99 TL



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