Yağlandırmadan nemlendirin

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Cildinizi ihmal etmeyin...

Nivea Soft soğuk havaların yaşandığı kış mevsiminde cilde ihtiyaç duyduğu nemi kazandırıyor. Üstelik yağlandırmadan! Günlük kullanım için geliştirilen ve hafif formülüyle sürüldüğü anda emilen Nivea Soft Krem ile evde, ofiste, arabada, çantada cilt bakımı için kısacık bir mola yetiyor. Jojoba yağı ve E vitamini içeren ürün, cildi uzun süre etkili nemlendirerek ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. El, yüz ve vücut için kullanılabilen çok amaçlı krem, özellikle günlük hızlı tempo içinde büyük pratiklik sağlıyor.