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Yaşınıza göre kaşınız nasıl olmalı?

Kalın ve doğal kaşlar geri geliyor.
Saçlarımızdan akan ter damlacıklarının gözlerimize girmesini engellemekten çok daha önemli (en azından biz kadınlar için öyle) bir işlevi var kaşlarımızın! Onlar bakışlarımıza anlam veriyor, gözlerimizin güzelliğini tam anlamıyla ortaya çıkarıyor. Ve son günlerde, mankenlere baktığınızda hemen anlayabileceğiniz gibi, doğal ve kalın kaşlar geri dönüyor. Ancak bu, herkes için iyi bir haber mi biraz tartışılır. Çünkü yıllar boyu bir elinde cımbız bir elinde ayna kaşlarıyla uğraşanlar şimdi kara kara düşünmeye başladılar bile; küstürdükleri kaşlarıyla nasıl olacak da barışacaklardı acaba?


Onları küçük kaş okulumuza davet ediyoruz. Doğal, güzel ve yüzüyle uyumlu kaşlara sahip olmak isteyen herkes bu okulun öğrencisi olabilir. Hazır mıyız? O zaman, haydi, önce yaşınıza göre sınıfınızı bulun, kağıdınızı - kaleminizi alın! Zil çalsın ve ders başlasın.


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