Saçlarımızdan akan ter damlacıklarının gözlerimize
girmesini engellemekten çok daha önemli (en azından biz kadınlar için
öyle) bir işlevi var kaşlarımızın! Onlar bakışlarımıza anlam veriyor,
gözlerimizin güzelliğini tam anlamıyla ortaya çıkarıyor. Ve son
günlerde, mankenlere baktığınızda hemen anlayabileceğiniz gibi, doğal ve
kalın kaşlar geri dönüyor. Ancak bu, herkes için iyi bir haber mi biraz
tartışılır. Çünkü yıllar boyu bir elinde cımbız bir elinde ayna
kaşlarıyla uğraşanlar şimdi kara kara düşünmeye başladılar bile;
küstürdükleri kaşlarıyla nasıl olacak da barışacaklardı acaba?
Onları
küçük kaş okulumuza davet ediyoruz. Doğal, güzel ve yüzüyle uyumlu
kaşlara sahip olmak isteyen herkes bu okulun öğrencisi olabilir. Hazır
mıyız? O zaman, haydi, önce yaşınıza göre sınıfınızı bulun, kağıdınızı -
kaleminizi alın! Zil çalsın ve ders başlasın.