Yaşlanma etkilerini gideren teknikler

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Ciltte meydana gelen yaşlanma etkilerini gideren birçok uygulama var. Ameliyatsız bir şekilde yüzün gerilmesini, vücudun sıkılaşmasını sağlayan ve elastikiyet kaybını geri döndüren bu uygulamalarla yaşlanma etkileriyle savaşmak mümkün. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ömür Tekeli, genç görünmenin sırlarını anlatıyor.

Radyo dalgası ile cildi toparlayan Thermage yöntemi son dönemlerin en popüler uygulamalarından biri. Ameliyat izi, yanık izi gibi daha ciddi cilt kusurlarını gideren Fraxel Lazer, kırışıklıkları 4-6 ay süreyle yok eden botoks, yüzdeki tüm kırışık alanların doldurularak yüz hatlarında gençleşme sağlayan, aynı zamanda canlılık ve parlaklık kazandıran dolgu uygulamaları, cildi hem içten hem dıştan iyileştiren gençlik kalemi ‘dermastamp’ ve kılcal damar tedavileri yılların ve koşulların etkilerini silerek yüzünüz ve vücudunuz için adeta zamanı donduruyor.



Thermage

Bu yöntem modern estetik cerrahide şu anda uygulanan yöntemler arasında tek cilt kesisi olmadan, cildi sıkılaştıran, yüz ve vücut hatlarını yenileyen ve sağlıklı bir kolajen dokusu oluşturan uygulama ve sadece kozmetik tedavide uzmanlaşmış doktorlar tarafından uygulanabiliyor. Thermage uygulaması, patentli bir radyo dalgası (RF) kullanıyor. Bu radyo dalgası cildi sıkılaştırıp yumuşak bir şekilde toparlıyor, yüz ve vücut hatlarını yeniliyor. Thermage’in bir avantajı da tek seanslık bir tedavi olması. İğne ve cerrahi müdahale olmadan uygulandığı için hızlı, kolay ve iyileşme sürecini kısaltan bir tedavi. Thermage cihazı kırışıklık giderme, yüz ve vücut germe için operasyonsuz tedavi olarak FDA tarafından onaylanıyor. Uygulama sonrası hemen günlük yaşantınıza dönmeniz mümkün. Bazı hastalarda orta derecede bir kızarıklık (güneş yanığı gibi) görülebiliyor fakat bu etki kısa süre sonra kayboluyor. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği takdirde tedaviden sonra hiçbir özel bakım veya uygulama gerektirmiyor. Thermage seansının ardından, cildinizin daha gergin, yumuşak ve daha genç göründüğünü fark edebilirsiniz. Seanslar 1.5-2 saat sürüyor.



