Yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünü nasıl seçilmeli?

Yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünü alışverişine çıktığınızda içinizden ‘rastgele’ diyor olabilirsiniz; çünkü o kadar seçeneğin arasında birine karar vermek güçtür. Akıllı bir alışveriş için ipuçlarını Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken anlatıyor.

İşte ipuçları...

• Alışverişinize güneş kremi ve nemlendiriciyle başlayın: Deri yaşlanmasının engellenmesi için kabul edilen temel prensip; nemlendirme, güneşten korunmadır. Bir diğer deyişle, güneşten koruyucu kremler ve nemlendiriciler, en etkin yaşlanma karşıtı ürünlerdir. Düzenli kullanımları ile daha sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz. Güneşten koruyucu krem alırken, geniş spektrumlu (UVB/UVA ), en az SPF 30 korumalı ve suya dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Açık havadayken iki saatte bir güneş kreminizi yenilemelisiniz.

• Yaşlanan cildinizde nokta atışı yapın: En iyi sonuçlara ulaşmanın yolu tek bir soruna odaklanmaktır. Örneğin; kırışıklıklar mı koyu renkli lekeler mi sizi rahatsız ediyor? Hiçbir ürün ciltteki yaşlanma belirtilerinin hepsine birden çözüm olamaz. Aksine, birden fazla yaşlanma karşıtı ürün kullanmak cildinizde tahribata neden olabilir ve daha yaşlı görünmenize sebep olur.

• Nemlendiricinizi cilt tipinize göre seçin: Günümüzde her derde deva mucize bir nemlendirici bulunmadı. Cildinizi iyi hissetmeniz bile yeterli bir yararlılık olarak kabul edilebilir. Nemlendiricilerin yapılarına bazı özel maddeler ilave edilerek etkinlikleri artırılmaya çalışılır. Retinoidler ve antioksidanlar (vitamin C gibi) en etkin aktif bileşiklerdir. İdeal bakımı elde etmek için her bir ürünün içeriği ve kullanma sıklığı, kişinin yaşı, deri tipi, mevsim ve iklim özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmalı. Özellikle gece kullanılan ürünler, gece boyunca cildinizde kalır; vücudunuz dinlenirken, kuruluk ve hasarları onarırlar.

• Beklentileriniz gerçekçi olsun: Aldığınız ürünün bir gecede 10 yaş daha genç görünmenizi sağlayacağı ya da yaşlanmanın tüm belirtilerini hızlı bir şekilde azaltacağı doğru olamayacak kadar güzel; ancak bunların hepsi abartılı vaatler. Yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünleri sınırlı faydalar sağlar. Bir kremden yüz germe operasyonu sonucunu vermesini bekleyemezsiniz. ‘Klinik olarak etkinliği kanıtlanmıştır’ demek, ürünün denenmek üzere tüketicilere verildiği anlamına gelir. Bu, ürünün klinik denemelerden geçtiğini ve ABD Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) onay aldığını ifade eder.