Yaza yenilenerek girin

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Kışın yorgunluğundan kurtulmanın en iyi yolu iyi bir cilt ve vücut bakımı!

Ölü derilerden kurtulun

Her türlü dış etkenden direkt olarak etkilenen cildimizi bu etkilerin doğuracağı olumsuz sonuçlardan korumak için öncelikle işe peeling’le başlamalısınız. İlk olarak bir hafta boyunca, her gün yapacağınız buhar banyosuyla cildinizi peelinge hazırlayın. Cildinize uygun peeling ürünleri ya da evde hazırlayacağınız doğal peelingler cildinizdeki ölü derilerden kurtulmak için yeterli. Doğal peeling için mısır unu, kil, kahve telvesi gibi malzemeler kullanabilirsiniz.



Mevsim geçişlerine dikkat!

Kış mevsimi boyunca kuruyan cildinizin yaz güneşiyle birlikte dengesi bozulabilir. Uzmanlar özellikle yaz aylarında yüksek korumalı nemlendiricilerin önemini sıkça tekrarlıyorlar. Nemlendirici kreminizi değiştirerek yüksek koruma özelliği olan bir nemlendirici edinin. İyi nemlendirilmiş ve güneş ışınlarına karşı korucu kalkanları olan bir cilt çok daha geç yaşlanır.



