Kışın yorgunluğundan kurtulmanın en iyi yolu iyi bir cilt ve vücut bakımı!
Ölü derilerden
kurtulun
Her türlü dış etkenden direkt olarak
etkilenen cildimizi bu etkilerin
doğuracağı olumsuz sonuçlardan
korumak için öncelikle işe peeling’le
başlamalısınız. İlk olarak bir hafta
boyunca, her gün yapacağınız
buhar banyosuyla cildinizi peelinge
hazırlayın. Cildinize uygun peeling
ürünleri ya da evde hazırlayacağınız
doğal peelingler cildinizdeki ölü
derilerden kurtulmak için yeterli.
Doğal peeling için mısır unu,
kil, kahve telvesi gibi malzemeler
kullanabilirsiniz.
Mevsim geçişlerine dikkat!
Kış mevsimi boyunca kuruyan
cildinizin yaz güneşiyle birlikte
dengesi bozulabilir. Uzmanlar özellikle
yaz aylarında yüksek korumalı
nemlendiricilerin önemini sıkça
tekrarlıyorlar. Nemlendirici kreminizi
değiştirerek yüksek koruma özelliği
olan bir nemlendirici edinin. İyi
nemlendirilmiş ve güneş ışınlarına
karşı korucu kalkanları olan bir cilt
çok daha geç yaşlanır.