Soya fasulyesinden elde edilen, kadınların daha genç ve güzel görünmesini sağlayan polyglutamic asit kadınların yeni baş tacı olacağa benziyor.

İnsanlık var olduğundan bu yana biz kadınlar için sonsuz gençlik ve güzellik arayışı devam ediyor. Bu yüzden, son yıllarda Hyaluronik asidi baş tacı eden kadınlar için çok daha etkili bir asit olan Polyglutamic Asidi (PGA) tanımanın vakti geldi de geçiyor. PGA fermente soya fasulyesinden elde edilen suda çözünür bir peptittir. Hyaluronik asitten (HA) 10 kat daha etkili olan nemlendirme özelliği sayesinde kadınların yeni baş tacı olacak gibi… Henüz yeterince yaygınlaşmamış olsa da yakında meşhur olacağı kesin. Gelin bu yeni güzellik yıldızının etkilerine bir göz atalım.





Polyglutamic Asidin Etkileri Neler?



Cildinizde yaşanan kuruluk, sıkılık kaybı ve çizgilenmenin asıl nedeni cildinizin susuz kalması. Hava kirliliği, güneş, rüzgâr, klimalar... Yani hayatımızda maruz kaldığımız her şey cildimizdeki suyu kaybetmemize neden olabilir. Günde kaç bardak su içersek içelim cildimizin derinliklerindeki su kaybını önlemeye yetmeyebilir. Bu su kaybını azaltmak için cilt bakımına ihtiyaç duyarız. Tam da bu sebeple PGA, HA’dan on kat daha nemlendirme özelliğiyle cilt bakım uzmanlarını heyecanlandırmış durumda. PGA içeren nemlendirici kremleri tanıdıkça siz de bu heyecana ortak olacaksınız. İnce çizgileri ve kırışıkları azaltmakta çok daha başarılı olan PGA cildin elastikiyetini arttırdığı gibi nem seviyesini korumaya da yardımcı oluyor. Bu da yetmezmiş gibi ciltte pigmentasyon bozukluklarına karşı kalkan görevi görüyor. Peki PGA’nın şimdiye dek alışkın olduğumuz Hyaluronik Asitten farkı nedir?



