Bağırsak florasına fayda sağlayan probiyotiklerle son yıllarda tanıştık ve bu iyi bakterileri çoğumuz hayatımıza soktuk. Şimdi sıra probiyotikleri güzelliğimiz için kullanmada. Cilt bariyerini güçlendiren ve çevresel zararlara karşı savaş açan probiyotikli ürünlerle gençlik formülünü yakalamaya çok az kaldı.

Yenilikçi teknoloji

Atelier Rebul’un süt serumu, yenilikçi probiyotik teknolojisi ile geliştirilmiş. İçeriğindeki gerçek pre+probiyotiklerin çok yönlü etkinliği, sağlıklı cilt florası için iyi bakteri popülasyonunu arttırmaya yardımcı oluyor. Hava kirliliği, stres gibi dış etkenlere karşı cildin koruyucu bariyerini destekleyerek cilt dengesinin sağlanmasında etkili oluyor. Ayrıca içeriğindeki hyaluronik asit ciltte nemi hapsederken, doğal yağlar cildi nemlendirmeye ve yumuşatmaya yardımcı oluyor.





Atelier Rebul Pre+Probiotic Milk Serum 239.90 TL



Yeni formül

Lancome’un ikonik cilt bakım ürünü Advanced Genifique serum, yedi farklı prebiyotik ve probiyotik türevi ile zenginleştirilen formülü sayesinde etkin cilt onarımı hedefliyor. Mikrobiyom biliminden faydalanan Lancome ailesi bu yeni formül için tam 15 yıllık bir çalışma sürdürmüş. Japonya’nın Waseda Üniversitesi’nden Prof. Hattori ile olan iş birliği sayesinde yeni bir keşfe imza atıyor. Daha genç ve daha olgun cilt gruplarında yapılan çalışmalar sonucunda, farklı yaş gruplarının farklı mikrobiyolojik imzaları olduğunu ortaya çıkarıyor. Serumun ilk hedefi de bu yüzden mikrobiyolojik dengesi bozulmuş ve bu sayede dış etkenlerden hızlı etkilenen cildi onarmak ve dengeyi sağlamak.





Lancome Advanced Genifique 50 ml Serum 750 TL



Güçlü bariyer

Yoğun bir koruma ve onarma kalkanı olarak karşımıza çıkan Beauty Omelette Onarıcı Bakım Kremi’nin en önemli başrol oyuncuları probiyotik ve ginseng. Bu zengin içerik sayesinde ciltteki çil, leke, yorgunluk, kolajen azalması gibi sorunlarla mücadele ediyor. Özel fermantasyon teknolojisinden faydalanan ürün, cildin nem dengesini düzenlemeye ve deri bariyerini güçlendirmeye yardımcı oluyor.





Beauty Omelette Yorgun ve Cansız Görünüme Karşı Onarıcı Bakım Kremi 460 TL



Günlük probiyotik

Vichy Slow Age Günlük Bakım Kremi; içeriğindeki probiyotik türevi bifidus, antioksidan ekstresi baicalin, Vichy Termal Suyu ve UV filtrelerini bir araya getirerek cildi bir koruma kalkanı gibi çevrelemeyi amaçlıyor. Leke, kırışıklık, sıkılık kaybı bu yeni formül kremin ilk hedefleri arasında. Özellikle içeriğindeki hyalüronik asit sayesinde cildin kolajen yapısını onararak özellikle kuruya dönük ciltleri rahatlatmaya yardımcı oluyor.





Vichy Slow Age krem 199 TL



Hedef kılcal damarlar

Ultra hassas ve nemsiz ciltler için geliştirilen Clinique Redness Solutions Krem, mikrobiyom teknolojisi ve içeriğindeki patentli probiyotik türevi olan laktobasil özü sayesinde ciltteki tahriş hissinin azalmasına yardımcı oluyor. Bu rahatlatıcı probiyotik türevi, cilt bariyerinin güçlenmesini ve mikrobiyom dengesinin tekrar sağlanmasını sağlıyor. Özellikle tahriş hissinin azaltılmasına destek verme konusunda ve kılcal damar görünümünü azaltma konusunda iddialı.



