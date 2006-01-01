Sağlıklı bir cilt, ışıldayan saçlar, baştan ayağa bakım…
Kozmetik sektörüne doğru sizi çeken ne oldu?
1986 yılından beri Türkiye’deki çeşitli sanayi tesislerinin su sistemlerini
koruyucu özel formülasyonlu kimyasallar üretiyoruz. Kozmetik,
şimdiye kadar yaptığımız işin tamamen dışında bir konuydu bizim
için. 2006 yılında eşimle beraber yeni bir iş koluna daha girmeye
karar verdik. Kozmetik pazarı yükselmekte olan pazarlar arasında
olduğu için, bizim de ilgimizi çekti. 2007 yılında “GMP” kurallarına
göre tesisimizi kurduk. Tesisimizin en büyük özelliği, mikroemülsiyon
boyutunda “HPP” özellikli ürünler üretebilmemizi sağlayacak
teknik donanıma sahip olması.
HPP özelliğinizi biraz açabilir misiniz?
“HPP” üretimimiz Cosmed markalı ürünlerimizin en büyük özelliği.
Tüm ürünlerimiz “HPP” özellikli olarak “Kozmetik Formülasyonlarında
Yeni Yaklaşımlar” prensip teknikleriyle
ve “GMP” kurallarıyla üretilmekte.
“HPP”; ürünlerimizin “Yüksek Penetrasyon
Performası”na (High Performance Penetration)
sahip olduğunu vurguluyor. “HPP”
özelliği ile, mikroemülsiyon boyutunda yağ
fazı içerisine yerleştirilmiş, su fazlı etkenler,
mükemmel stabilite ve uzun süreli etki gibi
özellikler kazanarak deri tabakalarından kolayca
emilip, derinin alt katmanlarına kadar
nüfuz edebilmekte...
“Cosmed Penetrating” nasıl doğdu?
Eczane kanalıyla satılacak bu dermokozmetik
ürünlerde, tüketicilerin beklenen etkiyi
görmek istemesi ve markaya güvenmesi çok
önemli! Buna uygun olarak kozmetik vurgusu
ve özellikleri önde, üründe belirtilen
özellikleri etkin ve medikale yakın şekilde gösterebilecek, referanslı
ve “HPP” özellikli ürünlerimiz için “Cosmed penetrating” adını
kullanmayı uygun bulduk.