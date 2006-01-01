Yenilenmeye hazır mısınız?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sağlıklı bir cilt, ışıldayan saçlar, baştan ayağa bakım…

Kozmetik sektörüne doğru sizi çeken ne oldu?

1986 yılından beri Türkiye’deki çeşitli sanayi tesislerinin su sistemlerini koruyucu özel formülasyonlu kimyasallar üretiyoruz. Kozmetik, şimdiye kadar yaptığımız işin tamamen dışında bir konuydu bizim için. 2006 yılında eşimle beraber yeni bir iş koluna daha girmeye karar verdik. Kozmetik pazarı yükselmekte olan pazarlar arasında olduğu için, bizim de ilgimizi çekti. 2007 yılında “GMP” kurallarına göre tesisimizi kurduk. Tesisimizin en büyük özelliği, mikroemülsiyon boyutunda “HPP” özellikli ürünler üretebilmemizi sağlayacak teknik donanıma sahip olması.



HPP özelliğinizi biraz açabilir misiniz?

“HPP” üretimimiz Cosmed markalı ürünlerimizin en büyük özelliği. Tüm ürünlerimiz “HPP” özellikli olarak “Kozmetik Formülasyonlarında Yeni Yaklaşımlar” prensip teknikleriyle ve “GMP” kurallarıyla üretilmekte. “HPP”; ürünlerimizin “Yüksek Penetrasyon Performası”na (High Performance Penetration) sahip olduğunu vurguluyor. “HPP” özelliği ile, mikroemülsiyon boyutunda yağ fazı içerisine yerleştirilmiş, su fazlı etkenler, mükemmel stabilite ve uzun süreli etki gibi özellikler kazanarak deri tabakalarından kolayca emilip, derinin alt katmanlarına kadar nüfuz edebilmekte...



“Cosmed Penetrating” nasıl doğdu?

Eczane kanalıyla satılacak bu dermokozmetik ürünlerde, tüketicilerin beklenen etkiyi görmek istemesi ve markaya güvenmesi çok önemli! Buna uygun olarak kozmetik vurgusu ve özellikleri önde, üründe belirtilen özellikleri etkin ve medikale yakın şekilde gösterebilecek, referanslı ve “HPP” özellikli ürünlerimiz için “Cosmed penetrating” adını kullanmayı uygun bulduk.

