Tom Ford şimdi de cilt güzelliğiniz için çalışmalara başladı. Tom Ford Research Cilt Bakım Serisi’yle tanıştınız mı?

Moda dünyasının şöhretli ismi Tom Ford podyumlar, film dünyası, güzellik kısacası en önemli sektörlerde lider bir şekilde kariyerini devam ettiriyor. Son hüneri, kişisel arayışlarından yola çıkarak yaratmaya karar verdiği Tom Ford Research cilt bakım serisi. “Bilim insanlarıyla yakın çalışarak, gerçekten dikkat çekici olanı ve inkar edilemeyecek sonuçlar verecek formülü geliştiriyoruz” diyen Tom Ford, etkili içeriklerle fark yaratacağını iddia ediyor. Kafein, beyaz porselen kakao, gykuro gibi içeriklerle cildi koruyan, yenileyen ve cildin doğal enerjisini koruyan bir formül yaratıldı. Krem ve serumdan oluşan seri kadın ve erkeklerde güçlü sonuçlar iddia ediyor. Klinik araştırmalar ve testler sonucu uzun bir sürecin sonrası ortaya çıkan bu yeni ikiliyi denemeye değer.

