Gehwol Yumuşatıcı Balsam, ayak ve bacaklara ipeksi bir yumuşaklık veriyor.





Sağlıklı ayaklar ve bakımlı bacaklar, güzelliğin olmazsa olmazları… İsveç Ayak Sağlığı tarafından Almanya’dan ithal edilen Gehwol’ün yeni ürünü Yumuşatıcı Balsam, genç ve olgun ciltleri besleyerek etkili bakım gerçekleştiriyor; ayak ve bacaklara ipeksi, hissedilebilir bir yumuşaklık veriyor.Gehwol Yumuşatıcı Balsam, süt ve bal özütlerini hiyalüron gibi günümüzde sık kullanılan bileşenlerle bir araya getiriyor. Süt özütü, suyu en dıştaki cilt tabakalarında tutuyor. Süt proteinleri cilt üzerine ince, ipeksi bir doku gibi yerleşerek cildi su kaybına karşı koruyor. Ayrıca, cildin esnekliğini de geliştiriyor. Kırışıklıklar yumuşuyor ve cilt pürüzsüz, taze ve sıkı bir görünüme sahip oluyor. Baldan gelen amino asitler, mineraller ve bağlı şeker molekülleri nemlendirici etkiyi güçlendiriyor, su kaybını azaltıyor ve cildin görünümüne daha da esneklik kazandırıyor. Gehwol Yumuşatıcı Balsam, modern kokusuyla da ayak ve bacak bakımını keyifli bir deneyimine dönüştürüyor.