Güneşlenirken cildinizin antiaging bakımını da ihmal etmeyin ve yağ dengesini koruyan güneş koruyucularını tercih edin.



GÜNEŞTEN kaynaklanan kırışıklık ve esneklik kaybını onarıyor. Cildinizi yoğun şekilde nemlendirirken bronz bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

LIERAC SUNISSIME GÜNEŞ SONRASI YÜZ VE DEKOLTE İÇİN NEMLENDİRİCİ KREM 179 TL





GÜNEŞ koruması ile yaşlanma karşıtı etkiyi bir arada sunuyor. Ciltte transparan, mat ve yağsız bir görünüm oluşturuyor.

CAUDALIE SPF 30 YAŞLANMA KARŞITI YÜZ İÇİN GÜNEŞ KREMİ 85 TL





GÜNEŞTEN kaynaklanan erken yaşlanmanın önüne geçmek için üretilen bu krem aynı zamanda yüzde koyu lekelerin oluşmasını da engelliyor.

NUXE SUN AFTER-SUN VÜCUT LOSYONU 65 TL





CİLDİNİZİ hızla beslerken UVA ve UVB ışınlarını bloke ediyor. Macadamia ve kukui tohumlarının yağı ise cildi çevresel faktörlere karşı koruyor.

ESTEE LAUDER BRONZE GODDESS SPF 30 GÜNEŞ KREMİ 129 TL





UV IŞINLARI ve kuruluk gibi dış etkenlerin sebep olduğu zararlardan cildi koruyor. Suya karşı dayanıklı. Ayrıca gözenekleri de tıkamıyor.

SHISEIDO SPF 30 STİK FONDÖTEN 145 TL



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Cilt bakımı ve kozmetik ürünleri linki için TIKLAYINIZ