Yüz sarkmalarıyla savaşın!
İlerleyen yaşla birlikte yüz hattında meydana gelen sarkmalar kadınların en büyük sorunlarından...
RoC®, sıkılaşmayı artırmaya, yüz hatlarını şekillendirmeye ve sarkmayı önlemeye yardımcı olan serisi Pro-Define ile kadınlara güzelliklerini geleceğe taşıma gücü veriyor.
Yüz kontürünü yeniden şekillendiren RoC® Pro-Define serisi, sarkmayı önlemeye ve cildi sıkılaştırmaya yardımcı olan RoC® THPE (Tetrahidroksipropil Etilendiamin) ve Bugrane moleküllerini içeriyor.
Seride yer alan ürünler şöyle;
RoC® Pro-Define Sarkma Karşıtı Likit Bakım Kremi (109 TL)
RoC® Pro-Define Sarkma Karşıtı Sıkılaştırıcı Bakım Kremi – Zengin Formül (109 TL)
RoC® Pro-Define Sarkma Karşıtı Sıkılaştırıcı Konsantre Bakım Kremi (109 TL)