Yüz sarkmalarıyla savaşın!

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İlerleyen yaşla birlikte yüz hattında meydana gelen sarkmalar kadınların en büyük sorunlarından...

RoC®, sıkılaşmayı artırmaya, yüz hatlarını şekillendirmeye ve sarkmayı önlemeye yardımcı olan serisi Pro-Define ile kadınlara güzelliklerini geleceğe taşıma gücü veriyor.



Yüz kontürünü yeniden şekillendiren RoC® Pro-Define serisi, sarkmayı önlemeye ve cildi sıkılaştırmaya yardımcı olan RoC® THPE (Tetrahidroksipropil Etilendiamin) ve Bugrane moleküllerini içeriyor.



Seride yer alan ürünler şöyle;

RoC® Pro-Define Sarkma Karşıtı Likit Bakım Kremi (109 TL)

RoC® Pro-Define Sarkma Karşıtı Sıkılaştırıcı Bakım Kremi – Zengin Formül (109 TL)

RoC® Pro-Define Sarkma Karşıtı Sıkılaştırıcı Konsantre Bakım Kremi (109 TL)