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Zihin spa’sıyla ruh detoksu

Kendimizi şımartmak ve genç kalmak için spa’lardan çıkmaz olduk.
''Gerçek huzura erişmiş insan size ne kadar bilge olduğunu gösteren değil, sizin kendi farkındalığınızın ve zihninizin eşiğinden geçmenizi sağlayan insandır.'' Halil Cibran'ın bu unutulmaz sözü tam da günümüzün stresli ve yoğun hayatında kendi zihninin labirentleri arasında kaybolmuş bizler için söylenmiş gibi. İş, ödenecek faturalar, çocuğun veli görüşmesi derken on bin parçaya bölünen zihnimiz artık imdat sinyalleri vermeye başladığında yapılacak en iyi şey, beynimizi detoksa almak. Vücudumuzu zararlı toksinlerden kurtarmak için antioksidan içeren meyve ve sebzeler yemek, yosunlarla masaj yaptırmak elbet çok faydalı ama zihinsel detoks yapılmadığı zaman tam anlamıyla bir yeniden doğma hissi maalesef sağlanamıyor. Zihnimizi zararlı toksinlerden yani adeta içimizi kemiren düşüncelerden arındırmak için artık devreye yurtdışında ''The Mind Spa'' adını verdikleri ''Zihinsel Spa''lar giriyor. Henüz Türkiye'de böyle bir merkez açılmamış da olsa, Amerika ve Avrupa'da şehir hayatı kazazedeleri çareyi bu spalara sığınmakta buluyor. Stres yönetimi, kilo vermek, sigarayı bırakmak, güven sahibi olmak, konsantrasyon bozukluğunu gidermek, yaratıcılığı artırmak, iç dünyamızı keşfetmek, düzenli bir ilişki yürütebilmek gibi bir çok konuda hizmet alınabiliyor. Kendimizi keşfederken rahatlamamız yoluyla bize yardımcı olan bu yeni tip spaların en ünlüleri Atlanta'da bulunan ''The Mind Spa'' ve Denver'da bulunan ''VAST Mind Spa.'' The Mind Spa'nın kurucusu Allan Ramsay'in açıklamalarına göre, buraya gelen misafirlere hayatta her şeyi başarabilecek güce sahip oldukları ama bunun için öncelikle zihinden zehirli düşüncelerin atılması gerektiği anlatılıyormuş. Asıl amaç, zihnimizin en derin köşelerine giderek yeni bir yaşam ve düşünme biçimi için gerekli kaynakların ortaya çıkarılması ve yaşamın engellerini sağlıklı bir bakış açısıyla aşabilmek ya da kabullenmeyi göstermekmiş.
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