Kendimizi şımartmak ve genç kalmak için spa’lardan çıkmaz olduk.
''Gerçek huzura erişmiş insan size ne kadar bilge
olduğunu gösteren değil, sizin kendi farkındalığınızın ve zihninizin
eşiğinden geçmenizi sağlayan insandır.'' Halil Cibran'ın bu unutulmaz
sözü tam da günümüzün stresli ve yoğun hayatında kendi zihninin
labirentleri arasında kaybolmuş bizler için söylenmiş gibi. İş, ödenecek
faturalar, çocuğun veli görüşmesi derken on bin parçaya bölünen
zihnimiz artık imdat sinyalleri vermeye başladığında yapılacak en iyi
şey, beynimizi detoksa almak. Vücudumuzu zararlı toksinlerden kurtarmak
için antioksidan içeren meyve ve sebzeler yemek, yosunlarla masaj
yaptırmak elbet çok faydalı ama zihinsel detoks yapılmadığı zaman tam
anlamıyla bir yeniden doğma hissi maalesef sağlanamıyor. Zihnimizi
zararlı toksinlerden yani adeta içimizi kemiren düşüncelerden arındırmak
için artık devreye yurtdışında ''The Mind Spa'' adını verdikleri
''Zihinsel Spa''lar giriyor. Henüz Türkiye'de böyle bir merkez açılmamış
da olsa, Amerika ve Avrupa'da şehir hayatı kazazedeleri çareyi bu
spalara sığınmakta buluyor. Stres yönetimi, kilo vermek, sigarayı
bırakmak, güven sahibi olmak, konsantrasyon bozukluğunu gidermek,
yaratıcılığı artırmak, iç dünyamızı keşfetmek, düzenli bir ilişki
yürütebilmek gibi bir çok konuda hizmet alınabiliyor. Kendimizi
keşfederken rahatlamamız yoluyla bize yardımcı olan bu yeni tip spaların
en ünlüleri Atlanta'da bulunan ''The Mind Spa'' ve Denver'da bulunan
''VAST Mind Spa.'' The Mind Spa'nın kurucusu Allan Ramsay'in
açıklamalarına göre, buraya gelen misafirlere hayatta her şeyi
başarabilecek güce sahip oldukları ama bunun için öncelikle zihinden
zehirli düşüncelerin atılması gerektiği anlatılıyormuş. Asıl amaç,
zihnimizin en derin köşelerine giderek yeni bir yaşam ve düşünme biçimi
için gerekli kaynakların ortaya çıkarılması ve yaşamın engellerini
sağlıklı bir bakış açısıyla aşabilmek ya da kabullenmeyi göstermekmiş.