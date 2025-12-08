Ciltte sağlıklı ışıltının sırrı: Parlak bitişli fondöten önerileri

Uzun süre makyaj trendlerine hükmeden kadife mat bitişler dönemi sona erdi. Artık pürüzsüz ama mat bir cilt yerine, sağlıklı, nemli ve içeriden aydınlanmış bir görünüm moda...

Aybüke Sengir

Kore güzellik trendlerinin etkisiyle yükselişe geçen parlak bitişli fondötenler, cildinizi ağırlaştırmadan ona anında genç ve canlı bir ışıltı katıyor. Özellikle kış aylarında cildin nemsiz ve donuk görünümünü ortadan kaldıran, "cam cilt" etkisini vadeden likit ve kremsi fondötenleri keşfetmeye hazır mısınız?

Nars Light Reflecting Foundation

MAKE UP FOR EVER HD Skin Hydra Glow Hydrating Foundation

Saie Glowy Super Skin Tint Foundation